به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سرهنگ نصرت الله کریمی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان خمیر روز گذشته در پی انجام کار اطلاعاتی مبنی بر دپوی دخانیات قاچاق در یکی از روستا‌های اطراف این شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی با تشکیل تیمی مجرب به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن محل تعداد ۷ هزار ۴۲۰ نخ سیگار و ۲۰۷ بسته تنباکو خارجی قاچاق کشف کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی دخانیات قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳ میلیارد ریال عنوان کرد... فرمانده انتظامی شهرستان خمیر اظهار داشت: در این رابطه پرونده تشکیل و جهت مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال گردید.