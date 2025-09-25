پخش زنده
نمایشگاه ایران-افغانستان در خراسان جنوبی؛ فرصتی بینظیر برای تجارت و معرفی ظرفیتهای اقتصادی استان است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی در دیدار با مدیرکل صدا و سیما با اشاره به اینکه نمایشگاه بینالمللی ایران-افغانستان از بیست و ششم تا بیست و نهم مهر امسال در خراسان جنوبی برگزار خواهد شد گفت: این رویداد فرصتی مهمی برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی و تجاری استان است و نیازمند همکاری گسترده رسانهها برای پوشش مؤثر و اطلاعرسانی بهموقع است.
خامه زر افزود: این نمایشگاه یک فرصت بزرگ برای معرفی خراسان جنوبی بهعنوان یک استان مرزی با ظرفیتهای اقتصادی منحصربهفرد است و افغانستان بهعنوان شریک تجاری راهبردی ما در منطقه، میتواند فرصتی طلایی برای تبادل تجاری و سرمایهگذاری باشد.
وی گفت: با تولید محتوا و ارائه سوژههای خاص، رسانهها میتوانند این نمایشگاه و فرصتهای تجاری موجود در خراسان جنوبی را بهطور مؤثر به عموم مردم معرفی کنند.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی افزود: فضای نمایشگاهی اگرچه محدود است، اما میتواند زمینهساز برگزاری رویدادهای بزرگتر در آینده باشد. ما بهعنوان اتاق بازرگانی و با حمایت رسانهها، میخواهیم پیاممان را به مردم و شرکتهای تجاری داخلی و بینالمللی برسانیم و خراسان جنوبی آماده همکاری و توسعه تجارت با افغانستان است.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت رسانه در پوشش این رویداد گفت: این نمایشگاه بینالمللی فرصتهای زیادی برای استان بهویژه در زمینه تجارت با افغانستان بهوجود خواهد آورد و ما بهعنوان رسانه ملی، تمام توان خود را برای معرفی این رویداد و ظرفیتهای اقتصادی استان بهکار خواهیم بست.
آینهدار افزود: مهمترین هدف این نمایشگاه معرفی خراسان جنوبی بهعنوان مرکز تجارت با افغانستان است و ما از این حرکت استقبال میکنیم و امیدواریم با همکاری همه دستگاهها، این رویداد بهعنوان یک نقطه عطف در رشد اقتصادی استان شناخته شود.