آیت الله دری نماینده ولیّ‌فقیه در استان مرکزی: با توجه به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب، باید با وحدت کلمه، قله‌های علم و عزت را فتح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولیّ‌فقیه در استان مرکزی با توجه به سخنرانی اخیر حضرت ایت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب گفت: برای فتح قله‌های بلند علم و عزت، همه باید دست به دست هم دهیم و در سایه وحدت کلمه، تلاش کنیم.

آیت الله دری افزود: رهبر معظم انقلاب به درستی فرمودند که کلید شکست توطئه دشمن در جنگ ۱۲ روزه، "وحدت و یکپارچگی" ملت ایران بود. دشمن با ترور فرماندهان شجاع ما، نقشه داشت تا با ایجاد رعب و هراس، آشوب و اختلال در کشور به‌پا کند و مردم را علیه نظام به خیابان‌ها بکشاند. اما آنچه دشمن را ناامید کرد، حضور آگاهانه و متحد مردم در صحنه بود که خیابان‌ها را پر از جمعیتی کرد که نه تنها تسلیم نشدند، بلکه با فریاد "مرگ بر آمریکا و اسرائیل" حمایت خود را از نظام اسلامی اعلام کردند.