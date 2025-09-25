به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در حالیکه رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری مهاباد از افزایش ۵۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی در نیمه دوم امسال خبر داده بود، پس از سه روز نرخ‌های مصوب شده، توسط هیئت تطبیق شهرستان لغو شد.

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مهاباد اعلام کرد: با توجه به تأیید نشدن نرخ‌های مصوب شده ناوگان حمل و نقل عمومی در ستاد تنظیم بازارتوسط شورای اسلامی شهر و هیئت تطبیق شهرستان، قیمت‌های اعلامی جدید تا تصویب مراجع مذکور قابلیت اجرایی ندارند.

بر اساس این اطلاعیه، قیمت‌های قبلی به قوت خود باقی است و رانندگان نیز موظف به دریافت کرایه بر اساس نرخ‌های قبلی هستند؛ بنابراین نرخ تاکسی‌های تلفنی مسیر‌های داخل شهر همچنان ۲۵۰ هزار ریال و کرایه تاکسی‌های گردشی، خطی و ون نیز ۱۰۰ هزار ریال باقی ماند.

این در حالی است که پیشتر رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری مهاباد از افزایش ۵۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی در نیمه دوم امسال با موافقت شورای اسلامی شهر و تأیید فرمانداری مهاباد خبر داده بود، اما پس از سه روز همین سازمان از تأیید نشدن نرخ‌های مصوب شده توسط هیئت تطبیق شهرستان خبر داد.

افزایش کرایه تاکسی در مهاباد فروردین ماه امسال هم ٤٠ درصد گران شده بود و سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری مهاباد با گذشت شش ماه مجدداً خواستار افزایش ٥٠ درصدی این نرخ در اول مهر شده بود که مورد تأیید واقع نشد.