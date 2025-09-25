پخش زنده
سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: شکل بازی خوب بوده، اما باید نتیجه هم بگیریم، امیدوارم بازی خوبی انجام دهیم و امتیاز خوبی کسب کنیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پس از دیدار با خیبر خرمآباد اظهار داشت: بازی فوقالعاده سخت و سنگین برای ما است، متأسفانه بازی قبلی را از دست دادیم و میدانیم خیبر با رحمتی تیم خوبی است و نفرات خوبی دارد، فوتبال خوبی ارائه کرده است و آینده خوبی در انتطار این تیم است.
وی ادامه داد: بازیها را از دست دادهایم، شکل بازی خوب بوده، اما باید نتیجه هم بگیریم، شکل بازی خوب قابل توجیه نیست، امیدوارم بازی خوبی انجام دهیم و امتیاز خوبی کسب کنیم.
نویدکیا در مورد اینکه مدیران به وی اولتیماتوم دادهاند یا خیر گفت: بحثی نبوده است، همین دیروز آقای نیکفر سر تمرین آمد و با ما و بچهها صحبت کرد و بحثی نبوده است؛ البته خودم بعد از بازی قبلی اعلام کردم اگر در ۲ - ۳ بازی آینده نتوانم به چیزی که لایق سپاهان است، دست پیدا کنیم، باید بنشینیم صحبت کنیم و به جمعبندی بهتری برای آینده سپاهان برسیم، سالها برای سپاهان بازی کردم، اما ارث پدری من نیست که انتظار داشنه باشیم همیشه باشم، هروقت بتوانم کمک کنم، هستم و اگر نتوانیم کمک کنیم از هم جدا میشویم.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در مورد بازی در جو پرشور ورزشگاه تختی خرمآباد عنوان داشت: بازیکنانی داخل سپاهان هستند، خیلی تجربه حضور در چنین ورزشگاهی را دارند، در ورزشگاههای بزرگتر نیز که تماشاگر زیادی دارند، بازی کردهاند، اینطور بازیها برای هر ۲ تیم جذاب است، تماشاگر بیشتر، هیجان بیشتر به بازی میدهد و بازی لذتبخش میشود، این موضوع نمیتواند تأثیر منفی داشته باشد، هرکسی باید نهایت کیفیت خود را در بازی نشان دهد، فردا بازی سختی است و یکی از دلایلش حضور هواداران خیبر است، سعی میکنیم، کیفیت خوبی ارائه دهیم.
وی در مورد محرومان و مصدومان سپاهان خاطرنشان کرد: محروم نداریم، چند مصدوم داریم که به بازی نمیرسند، برخی شرایط بدی ندارند، همراه تیم هستند و پزشکان تلاش میکنند به بازی برسند.
نویدکیا در خصوص آنالیز خیبر گفت: در هر بازی مربیان بازی هفته بعد را آنالیز میکنند و روی نقاط ضعف و قوت کار میکنند، خیبر نقاط قوت زیادی دارد، هر تیمی با هر سیستمی نقاط قوت و ضعف دارد و هر سرمربی با کمک همکاران با بازیکنان در این مورد صحبت میکند تا ذهنیت از تیم مقابل ایجاد شود، امیدوارم فردا بتوانیم بازی خوب و نتیجه خوبی بگیریم.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به سؤالی در خصوص داوری بیان کرد: در مورد داوری صحبت نمیکنم، امیدوارم قضاوت خوبی انجام دهند.
وی در مورد دلیل نتایج سپاهان تصریح کرد: دلایل زیادی ممکن است وجود داشته باشد، تغییرات زیادی در بازیکنان داشتهایم در حالی که اعتقادی به تغییرات زیاد ندارم، لحظات آخر چند بازیکن از دست دادیم، در شروع مسابقات چند آسیبدیده داستیم که بیش از اندازه بود و پای بازیکن خارجی در گچ رفت در حالی که میتوانست بیشتر کمک کند، مهم است همه بازیکنان باتجربه و جوان و ملیپوش بتوانند در نقاط مختلف خوب بازی کنند و کیفیت خود را نشان دهند.
نویدکیا در پایان در مورد کیفیت لیگ اظهار داشت: نقطه امید و تلنگر به تیمهای بزرگ است، تیم ضعیف در لیگ نداریم که خوب است، از طرفی مشخص شد تیمهای بزرگ حتما با سرمایهگذاری به موفقیت نمیرسند، فوتبال پیچیده است و برای موفقیت چیزهای زیادی دخیل است، کیفیت بازیکنان دارد به یک سطح میرسد، شاید در آینده اگر جوانان خوبی پرورش ندهیم، تیم ملی خوبی نخواهیم داشت.