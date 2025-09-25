با هدف تقويت زيرساخت‌هاي جاده‌اي و افزايش آمادگي در برابر سيلاب هاي فصلي ، عمليات احداث پل جسيس در محور اسپکه – چانف آغازدر شهرستان نيکشهرآغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ،مهندس مبارکی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان، با اشاره به اهمیت محور اسپکه – چانف گفت: این محور ارتباطی، چندین روستا و دهستان را به جاده اصلی و مرکز شهرستان لاشار متصل می‌کند و احداث پل جسیس بر روی رودخانه جسیس نقش مهمی در تسهیل تردد و توسعه منطقه خواهد داشت.

وی افزود: پل جسیس با چهار دهانه ۲۰ متری و ارتفاع ۵ متر، با اعتبار ۱۳5 میلیارد تومان طراحی و اجرا می‌شود و تکمیل این پروژه در هنگام وقوع سیلاب‌های فصلی، تأثیر قابل‌توجهی در عبور و مرور و رفع مشکلات مردم خواهد داشت.

مدیرکل راهداری جنوب استان با اشاره به خسارات بارش‌های موسمی مونسون در حوزه زیر ساخت های جاده ای ، خاطرنشان کرد: به دلیل محدودیت امکانات در گذشته، بازگشت شرایط راه‌ها به حالت عادی پس از وقوع سیلاب هفته‌ها طول می‌کشید، اما با افتتاح و تجهیز دو راهدارخانه در مراکز بخش‌های بنت و آهوران، امیدواریم در مواقع بحرانی سرعت عمل بیشتری در بازگشایی محورها داشته باشیم.

به گفته مبارکی، پنج دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهداری نیز به این دو راهدارخانه الحاق شده است تا توان عملیاتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب سیستان و بلوچستان در منطقه افزایش یابد.