وحید رضایی در نشست خبری پیش از بازی شمسآذر قزوین و استقلال تهران گفت: درپی کسب ۳ امتیاز هستیم و فریب نتایج اخیر این تیم را نمیخوریم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وحید رضایی افزود: میدانیم که با یکی از بهترین تیمهای ایران بازی داریم؛ تیمی که مهرههای با کیفیتی دارد، به خصوص در خط حمله. استقلال بازیکنانی در خط حمله دارد که در موقعیتهای تک به تک بسیار خوب عمل میکنند.
سرمربی تیم فوتبال شمس آذر قزوین عنوان کرد: ما در طول هفته تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشتهایم. با آن روحیه جنگندهای که بازیکنانمان در تمرینات از خود نشان دادند، قطع به یقین یک بازی بسیار شجاعانه انجام خواهیم داد و برای کسب سه امتیاز در زمین خواهیم جنگید.
وی افزود: استقلال همیشه تیمی بزرگ بوده، مربیان بزرگی داشته و بازیکنان خوب و با کیفیتی در اختیار داشته است. ما فریب بازیهای اخیر این تیم را نمیخوریم؛ درست است که آنها برای تیمشان هزینه زیادی کردهاند، اما بازیکنان ما هم بازیکنان خوب و با کیفیتی هستند و جوانان بسیار خوبی داریم.
رضایی در ادامه گفت: همه تمرکزمان روی بازی خودمان است. میدانیم باید چگونه بازی کنیم و از این بازی چه میخواهیم. به همین دلیل، تمام تمرکزمان را گذاشتهایم که انشاءالله بتوانیم یک بازی بسیار خوب و با کیفیت انجام دهیم و بتوانیم امتیاز لازم را کسب کنیم.
رضایی در پایان عنوان کرد: امیدواریم داور، داوری خوب و با کیفیتی داشته باشد و بتواند قضاوت خوبی را انجام دهد. دوست دارم که داور بتواند آنجا یک قضاوت عادلانه داشته باشد و تحت تأثیر جو قرار نگیرد و شجاعانه سوت بزند. کاظمی هم در این چند سال نشان داده که داور خوب و شجاعی است و امیدواریم فردا یکی از روزهای خوب داوریاش باشد.