در مراسمی و با مشارکت خیرین نوع دوست بیش از هزار و ۲۰۰ بسته نوشت افزار تهیه و در بین دانش آموزان مناطق کم برخوردار شهرستان چرداول توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «فرهاد رستمی» مدیر کمیته امداد شهرستان چرداول گفت: هزار و ۲۰۰ بسته کمک آموزشی و لوازم تحریر در بین دانش آموزان نیازمند این شهرستان با همت کمیته امداد و خیرین توزیع شد.

وی افزود: ارزش هر کدام از این بسته‌ها بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است که شامل نوشت افزار. کیف، دفتر، مداد و سایر اقلام می باشد.

رستمی اضافه کرد: پیش بینی می شود در جشن عاطفه‌ها با همکاری خیرین ۲۱ میلیارد ریال جمع آوری گردد.