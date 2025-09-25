مردم قم همگام در آیین مهمانی لاله‌ها مزار شهیدان دوران دفاع مقدس، مدافع حرم و مدافع امنیت را غباروبی و عطرافشانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،‌مدیر کل بنیاد شهید و ایثارگران قم با اشاره به اینکه برنامه مهمانی لاله‌ها همزمان در ۹۲ نقطه از استان در شهر‌ها و روستا‌ها برگزار شد گفت: هدف این برنامه تجدید عهد و میثاق با شهدای ۸ سال دفاع مقدس و دفاع مقدس ۱۲ روز است.

حجت الاسلام حسن هنرمند افزود: بیش از ۶۰۹۰ شهید در دفاع مقدس ۸ ساله و ۳۶ شهید در دفاع مقدس ۱۲ روزه در ۹۲ نقطه از استان در شهر‌ها و روستا‌ها آرمیده‌اند که امروز به مناسبت هفته دفاع مقدس مزار این شهدا غبارروبی، عطر افشانی و گلباران شد.