به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آبادان،جبار علی ذاکری گفت: خط آهن شلمچه به بصره یکی از مهمترین و بزرگترین طرح های ملی می باشد که اتصال ریلی ما را به شبکه ریلی عراق متصل میکند.

وی ادامه داد: از سال گذشته بر اساس تعهدات خود پیش رفته ایم و در اربعین امسال دو خط از این محور برای تردد قطارهای حامل زائران حسینی مورد استفاده قرار گرفت.

مدیرعامل راه آهن کشور همچنین با بیان اینکه ظرف ۳ ماه آینده خطوط ایستگاهی تکمیل خواهد شد و روسازی خطوط نیر انجام میگیرد افزود:انچه مربوط به دولت ایران است بخش پل جزیره ی سندباد در استان بصره ی عراق است که تاکنون ۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بخش مین روبی به صورت صددرصدی انجام شده و در طرح مرزی نیز نزدیک به ۶۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته ایم.

برآوردهای کارشناسان نشان می دهد تبادل تجاری میان ایران و عراق هم‌اکنون بیش از ۱۲ میلیارد دلار است که اتصال خط ریلی شلمچه - بصره می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای ۳۰ درصدی این حجم از مبادلات باشد.

احداث خط ریلی شلمچه-بصره با تخصیص اعتبار ۲۹ هزار میلیارد تومانی از منابع دولت و ۴۱ میلیون دلار از منابع ارزی، یک قدم به پایان نزدیک‌تر شده است