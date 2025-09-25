دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر با تساوی صفر - صفر به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابت‌های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران، امشب از ساعت ۱۹ تیم‌های پرسپولیس و ملوان در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان مسابقه با نتیجه بدون گل مساوی به پایان رسید.

پرسپولیس با این تساوی ۷ امتیازی شد و در جایگاه چهارم جدول جای گرفت. ملوان هم با ۶ امتیاز در رده هشتم قرار دارد.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، حسین ابرقویی‌نژاد، سروش رفیعی، امید عالیشاه، علی علیپور، مرتضی پورعلی گنجی، فرشاد احمدزاده، محمد خدابنده‌لو، سهیل صحرایی، مارکو باکیچ، تیوی بیفوما

سرمربی: وحید هاشمیان

ترکیب ملوان:

فرزاد طیبی‌پور، سعید کریمی، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، سامان تورانیان، عباس حبیبی، غلامرضا ثابت ایمانی، حسین صادقی، محمد پاپی، محمد علی‌نژاد، عیسی آل کثیر

سرمربی: مازیار زارع

دقایق حساس:

دقیقه ۴: موقعیت عالی برای پرسپولیس با پاس کات بک سروش در محوطه که خدابنده‌لو به شکل عجیبی این موقعیت فوق العاده را با شوتی بی دقت از دست داد.

دقیقه ۷: ارسال امید عالیشاه از روی موقعیت ایستگاهی با ضربه سر پورعلی گنجی از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۱۱: حمله سریع پرسپولیس و ضربه سر علیپور روی ارسال عالیشاه از بالای دروازه ملوان به بیرون رفت.

دقیقه ۲۲: کاشته ملوان با ضربه آل‌کثیر به مدافع پرسپولیس تغییر جهت داد و نیازمند با هشیاری توپ را جمع کرد.

دقیقه ۲۸: موقعیت عالی روی حرکت تکنیکی بیفوما از سمت چپ که پشت محوطه به باکیچ رسید و شوت محکم و زیبای او توسط گلر ملوان راهی کرنر شد.

دقیقه ۳۸: یک و دوی زیبای علیپور و بیفوما به محوطه کشیده شد و شوت علیپور توسط سعید کریمی بلاک شد.

دقیقه ۴۸: عیسی آل‌کثیر بعد از برخورد با سروش رفیعی مصدوم شد و چند دقیقه‌ای بازی متوقف شد و در نهایت عیسی تعویض شد.

دقیقه ۵۸: با توپگیری علیپور توپ در محوطه به عالیشاه رسید و کاپیتان پرسپولیس نقش بر زمین شد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت و کار پیگیری شد.

دقیقه ۷۰: ضدحمله عالی برای ملوان که در چند رفت و برگشت توپ توسط مدافعان برگشت داده شد تا این بار پرسپولیس ضدحمله بزند و با پاس علیپور، بیفوما تک به تک شد، اما با ضربه بد او موقعیت فوق العاده سرخ‌ها از دست رفت.

دقیقه ۷۴: فرصت تک به تک این بار برای علی علیپور که طیبی پور شوت پای چپ او را نیز مهار کرد.

دقیقه ۷۵: بهترین فرصت ملوان در نیمه دوم با شوت عباس حبیبی در محوطه به دست آمد که پیام نیازمند توپ را مهار کرد.

دقیقه ۸۱: ضدحمله پرسپولیس و پاس در عمق برای بیفوما که او به شکل عجیبی لیز خورد و موقعیت از دست رفت.

دقیقه ۸۸: بازیکن ملوان از ناحیه صورت مصدوم شد و بازیکنان پرسپولیس قصد بیرون زدن توپ را نداشتند، اما سوت داور وسط حمله پرسپولیس با عصبانیت هواداران همراه شد.