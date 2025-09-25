

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دیدار از هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۹ امشب بین تیم‌های پرسپولیس و ملوان در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد که نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، حسین ابرقویی‌نژاد، سروش رفیعی، امید عالیشاه، علی علیپور، مرتضی پورعلی گنجی، فرشاد احمدزاده، محمد خدابنده‌لو، سهیل صحرایی، مارکو باکیچ، تیوی بیفوما

سرمربی: وحید هاشمیان

ترکیب ملوان:

فرزاد طیبی‌پور، سعید کریمی، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، سامان تورانیان، عباس حبیبی، غلامرضا ثابت ایمانی، حسین صادقی، محمد پاپی، محمد علی‌نژاد، عیسی آل کثیر

سرمربی: مازیار زارع

دقایق حساس:

دقیقه ۴: موقعیت عالی برای پرسپولیس با پاس کات بک سروش در محوطه که خدابنده‌لو به شکل عجیبی این موقعیت فوق العاده را با شوتی بی دقت از دست داد.

دقیقه ۷: ارسال امید عالیشاه از روی موقعیت ایستگاهی با ضربه سر پورعلی گنجی از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۱۱: حمله سریع پرسپولیس و ضربه سر علیپور روی ارسال عالیشاه از بالای دروازه ملوان به بیرون رفت.

دقیقه ۲۲: کاشته ملوان با ضربه آل‌کثیر به مدافع پرسپولیس تغییر جهت داد و نیازمند با هشیاری توپ را جمع کرد.

دقیقه ۲۸: موقعیت عالی روی حرکت تکنیکی بیفوما از سمت چپ که پشت محوطه به باکیچ رسید و شوت محکم و زیبای او توسط گلر ملوان راهی کرنر شد.