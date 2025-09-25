به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مراسم تکریم و معارفه امام جمعه بهاباد با حضور مردم، مسئولان استانی و محلی در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان برگزار شد و حجت‌الاسلام ابراهیمی به عنوان امام جمعه جدید بهاباد معرفی شد.

در این آیین، حجت‌الاسلام نجم‌الهدی رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان یزد، نماز جمعه را محور همبستگی و بصیرت در جامعه دانست و از خدمات ارزشمند حجت‌الاسلام بشکانی امام جمعه سابق بهاباد، قدردانی کرد. وی ابراز امیدواری کرد که امام جمعه جدید با همراهی مردم و مسئولان، زمینه‌ساز رشد معنوی و فرهنگی شهرستان باشد.

فرماندار بهاباد نیز در سخنان خود نماز جمعه را سنگر ارزش‌های انقلاب اسلامی و مظهر وحدت مردم عنوان کرد و گفت: امام جمعه علاوه بر مسئولیت دینی، نقشی مهم در پیگیری مسائل اجتماعی و توسعه شهرستان دارد.

حجت‌الاسلام بشکانی امام جمعه پیشین، نیز خدمت در این جایگاه را توفیقی بزرگ دانست و از همراهی مردم و مسئولان قدردانی کرد. در ادامه حجت‌الاسلام ابراهیمی، امام جمعه جدید بهاباد، در نخستین سخنان خود، خدمت به مردم را افتخاری الهی خواند و بر توجه ویژه به جوانان، خانواده‌ها و مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

در پایان، با قرائت حکم شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، حجت‌الاسلام ابراهیمی رسماً به‌عنوان امام جمعه بهاباد معرفی و از خدمات چندین ساله حجت‌الاسلام بشکانی تجلیل شد.

گفتنی است امام جمعه جدید بهاباد در بدو ورود به این شهرستان، همراه با هیئت همراه با حضور در گلزار شهدای بهشت محمدی، قبور مطهر شهدا را عطرافشانی و گلباران و از مقام والای آنان تجلیل کرد.