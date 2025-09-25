

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال کمتر از ۱۷ سال ایران با پیروزی برابر کره‌جنوبی، یکی از قدرت‌های برتر هندبال آسیا، نام خود را روی کاپ قهرمانی نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال آسیا حک کرد.

پسران هندبال ایران که با رسیدن به فینال جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به دست آورده بودند، در این جام با شکست تمام مدعیان قهرمانی و کسب ۸ پیروزی و حتی بدون یک شکست با اقتدار روی سکوی نخست آسیا ایستادند تا شبی باشکوه برای مردم کشورمان رقم بزنند و نسل طلایی نام بگیرند که یقینا از افتخارات آنها باز هم خواهیم شنید.

هر دو تیم نیمه نخست را خوب شروع کردند و عملکرد فوق‌العاده‌ای در دفاع داشتند طوری که به مدت ۱۵ دقیقه نتیجه در عدد ۶-۸ گره خورد تا اینکه ملی‌پوشان کشورمان راه نفوذ به دفاع مستحکم کره را پیدا کردند و گل نهم را به ثمر رساندند تا در نهایت این نیمه با برتری ۱۱-۱۳ ایران تمام شود.

نیمه دوم هم بسیار نفسگیر و نزدیک آغاز شد و البته هیچ تیمی هم قصد نداشت پا پس بکشد و کره‌جنوبی که شباهتی به کره دور مقدماتی نداشت کار را برای ملی‌پوشان سخت کرد و توانست اختلاف دو گله را در دقیقه ۸ جبران و نتیجه را در عدد ۱۵ مساوی کند. این پایان کار نبود و پسران هندبال ایران باز هم توانستند اختلاف گل را بیشتر کنند. تمام پسران هندبال ایران در این بازی خوش درخشیدند و توانستند در پایان کره‌جنوبی مدعی را در نتیجه ۲۵-۲۸ شکست دهند تا روی سکوی نخست قاره کهن بایستند.

این قهرمانی مقتدرانه و تاریخی در حالی رقم خورد که آخرین بار ۱۹ سال پیش هندبال ایران در بخش پسران موفق به کسب جام در آسیا شده بود و حالا این طلسم با نتایجی فوق العاده شکسته شد.

حالا با کسب این قهرمانی پسران هندبال ایران باید خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در این رده سنی آماده کنند که آبان ماه سال جاری برگزار می‌شود.

در بازی رده‌بندی نیز قطر با شکست بحرین با نتیجه ۲۶-۳۳ عنوان سوم را از آن خود کرد.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال آسیا از ۲۴ شهریور به میزبانی اردن آغاز شد و امشب با معرفی ایران به عنوان قهرمان به کار خود پایان داد.