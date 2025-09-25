به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کمیلی در خبر 20 شبکه قزوین به بررسی ابعاد سخنان رهبری در خصوص اهمیت توانمندی‌های دفاعی و بازدارندگی موشکی ایران در پرتو ناآرامی‌های منطقه‌ای پرداخت.

کمیلی با اشاره به تحلیل‌های صورت گرفته در رژیم صهیونیستی پس از روی کار آمدن ترامپ، تاکید کرد: هدف اصلی در این تحلیل‌ها، نه صرفاً وارد کردن ضربه به ایران، بلکه ایجاد تغییر در نظام سیاسی این کشور بوده است.

وی با استناد به سخنان رهبری، خاطرنشان کرد: موشک‌های ایران به عنوان مانعی جدی در برابر حملات احتمالی عمل می‌کنند. اما نکته حائز اهمیت، ایجاد امید در دشمنان از طریق تفرقه داخلی در ایران است؛ امیدی که به گفته آقای این کارشناس سیاسی، با درگیری‌های قومیتی و مذهبی در ایران شکل می‌گیرد. لذا، ترکیب "وحدت ملی" و "اقتدار دفاعی" که رهبری به آن اشاره داشتند، سرمایه‌گذاری دشمنان در ایجاد شکاف داخلی را بی‌اثر ساخته و منجر به توقف جنگ و عدم جسارت حمله مجدد شده است.

در ادامه این گفتگو، وظیفه رسانه‌ها و مسئولین فرهنگی در تبیین و اشاعه این دو محور اصلی، مورد بحث قرار گرفت.

کمیلی دو چالش اساسی را مطرح کرد: اول، مقابله با جریان "خودباختگی" و "وادادگی" که با بیان دستاوردهای کشور، به ویژه در حوزه فناوری هسته‌ای توسط دانشمندان جوان، باید مورد تهاجم قرار گیرد. دوم، برخورد با هرگونه ندای تفرقه و درگیری‌های بیهوده که به نفع دشمنان تمام می‌شود.

وی تاکید کرد که مهم‌ترین وظیفه نخبگان و رسانه‌ها، پیشبرد جدی این دو مولفه، یعنی وحدت ملی و اقتدار دفاعی است.