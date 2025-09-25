

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز از رقابت‌های بین‌المللی و چهارجانبه والیبال "یادبود شهید حسین کمالی" امروز (پنجشنبه ۳ مهر) دیدار فینال بین تیم‌های چادرملو اردکان و شهرداری ارومیه در سالن ۶ هزار نفری شهید سلیمانی اردکان برگزار شد که در پایان تیم چادرملو با پیروزی ۳ بر صفر مقابل شهرداری ارومیه به عنوان قهرمانی رسید.

دست‌های این بازی با امتیاز‌های ۲۵-۲۲، ۲۵-۲۱ و ۲۵-۲۳ به سود شاگردان علیرضا طلوع‌کیان به اتمام رسید تا چادرملو با کسب قهرمانی در این تورنمنت چهارجانبه، با انگیزه مضاعف به استقبال لیگ برتر ۱۴۰۴ برود.

همچنین تیم گاز جنوب عراق با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل ملوان تهران در دیدار رده‌بندی به عنوان سومی دست یافت.