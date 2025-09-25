\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645\u06cc \u06cc\u0627\u062f \u0648 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u0645\u0627\u0645\u0648\u0631 \u0648\u0638\u06cc\u0641\u0647 \u0634\u0646\u0627\u0633 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0627\u0647 \u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06a9\u0648\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0648\u0627\u0631 \u06cc\u06a9\u0645 \u0627\u062d\u0645\u062f \u0634\u0644\u06cc\u062c\u06cc\u060c \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0645\u0648\u0631\u06cc\u062a \u0628\u0647 \u062e\u06cc\u0644 \u0634\u0647\u062f\u0627 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f.\n