پخش زنده
امروز: -
تیم والیبال شهرداری ارومیه با توقف دربرابر چادرملو اردکان، میزبان رقابتهای بینالمللی چهارجانبه، دوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در آخرین روز از تورنمنت بینالمللی و چهارجانبه والیبال یادبود شهید حسین کمالی از ساعت ۱۴:۳۰ امروز (پنجشنبه ۳ مهر) دیدار فینال بین تیمهای چادرملو اردکان و شهرداری ارومیه در سالن ۶ هزار نفری شهید سلیمانی اردکان برگزار شد که در پایان تیم چادرملو با پیروزی قاطع ۳ بر صفر مقابل رقیب قدرتمند ارومیهای به عنوان قهرمانی رسید.
دست های این بازی با امتیازهای ۲۵-۲۲، ۲۵-۲۱ و ۲۵-۲۳ به سود شاگردان علیرضا طلوعکیان به اتمام رسید تا چادرملو با کسب قهرمانی در این تورنمنت چهارجانبه، با انگیزه مضاعف به استقبال لیگ برتر ۱۴۰۴ برود.
همچنین تیم گاز جنوب عراق با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل ملوان تهران در دیدار ردهبندی به عنوان سومی دست یافت.