واحد سوم نیروگاه سیکل ترکیبی خرمآباد با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات به همراه نیروگاه ۱۰ مگاواتی افلاکیان و ۶ طرح احداث پست و خطوط فوق توزیع عصر امروز با حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت مولد نیروی خرمآباد در آئین بهرهبرداری از طرحهای مهم صنعت برق لرستان با حضور وزیر نیرو گفت: واحد سوم نیروگاه سیکل ترکیبی خرمآباد به عنوان نخستین واحد بلوک دوم این نیروگاه ذیل ماده چهار قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق احداث شده است.
مهدی شمسایی افزود: این واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی با سرمایهگذاری ۵۴ میلیون یورویی با حمایت ویژه وزارت نیرو و تأمین مالی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در مدت پنج ماه احداث و راهاندازی و امروز پس از پشت سر گذاشتن مرحله آزمایشی وارد بهرهبرداری پایدار شد.
وی ادامه داد: توسعه پست انتقال نیروگاه به ارزش ۳.۵ میلیون یورو نیز به موازات این طرح اجرا و در مدت ۶ ماه به بهرهبرداری رسید در حالی که طرح مشابه معمولا بین ۱۰ تا ۱۵ ماه زمان میبرد.
مدیرعامل شرکت مولد نیروی خرمآباد با اشاره به طرح سوم گفت: تعویض هادی ۲۳ کیلومتر خط ۲ مداره در منطقه خرمآباد با هدف جلوگیری از حبس تولید نیز از دیگر طرحهای مهمی بود که همزمان به بهرهبرداری رسید و امکان انتقال توان تولیدی واحد سوم و واحد چهارم در آینده را فراهم کرد.
شمسایی افزود: این طرحها در شرایط تحریم با استفاده از توان داخلی به ثمر رسید و هماکنون ۶۰۰ نفر به طور مستقیم در طرحهای مربوط به این نیروگاه مشغول به کار هستند.
وی اظهار امیدواری کرد: با تداوم حمایتهای وزارت نیرو، عملیات احداث واحد چهارم گازی و بخش بخار نیروگاه نیز آغاز شود تا بلوک دوم نیروگاه سیکل ترکیبی خرمآباد تا سال ۱۴۰۷ با ظرفیت نامی ۵۴۶ مگاوات تکمیل شود.
معاون هماهنگی توانیر نیز در این مراسم گفت: همزمان با آغاز بهرهبرداری از واحد سوم نیروگاه سیکل ترکیبی خرمآباد، نیروگاه ۱۰ مگاواتی تولید پراکنده افلاکیان و ۶ طرح احداث پست و خطوط فوق توزیع با اعتباری بیش از دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان وارد مدار بهرهبرداری شد.
محمد اللهداد افزود: در حال حاضر لرستان بیش از ۷۵۰ هزار مشترک برق دارد که مجموع توان مصرفی آنان در اوج بار امسال به حدود یکهزار مگاوات رسیده و از این میزان حدود ۹۰۰ مگاوات مربوط به مشترکان توزیع و ۱۰۰ مگاوات نیز به مشترکان فوقتوزیع و انتقال اختصاص دارد.
وی گفت: شبکه برق لرستان شامل بیش از ۲۰ هزار کیلومتر خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع است که ۱۷ هزار کیلومتر آن در حوزه فشار متوسط و ضعیف و بیش از سه هزار کیلومتر در بخش انتقال و فوق توزیع قرار دارد و بیش از ۲۰ هزار دستگاه ترانسفورماتور و حدود ۶۰ پست انتقال در استان فعال است.
معاون هماهنگی توانیر اظهار کرد: با وجود عقب ماندگیهایی که در سرمایهگذاری صنعت برق کشور وجود دارد، در سه استان زیر پوشش برق باختر شامل لرستان، همدان و مرکزی تاکنون ۲۱ پست انتقال احداث شده که سهم لرستان ۱۰ پست است و ۲ پست دیگر نیز در دست احداث قرار دارد.
اللهداد با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی مصرف برق در لرستان در ۲ سال گذشته گفت: این استان در صدر افزایش بار کشور قرار گرفته و همین موضوع ضرورت مدیریت و توسعه زیرساختها را دوچندان میکند.
وی با قدردانی از همراهی مردم لرستان در گذر از تابستانی گرم و طولانی گفت: امروز بهرهبرداری از هفت طرح بزرگ شامل پست فوق توزیع خرمآباد، احداث پست صنعتی خرمآباد، احداث پست مدلار رومشکان، افزایش ظرفیت پست کمالوند، تقویت و تعویض هادی خط بیبیسی قطب، نیروگاه ۱۰ مگاواتی افلاکیان و پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت کوهدشت آغاز شده است.
وی گفت: اعتبار این طرحها بیش از دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است و اجرای آنها نقش مهمی در تقویت شبکه، پایداری برق و تأمین نیازهای رو به رشد استان خواهد داشت.