پیروز قربانی گفت: فوتبال سبکهای مختلفی دارد، تراکتور سبکی دارد که ما همان با همان سبک بازی میکنیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیروز قربانی سرمربی فجر در نشست خبری پس از بازی با تراکتور افزود: جو فوق العادهای بود. بعد از سالها در تبریز از این جو لذت بردم. خدا را شکر ما این جو را در شیراز هم داریم. از همه کسانی که اجازه دادند بانوان به ورزشگاه بیایند تشکر میکنم. تماشاگران تراکتور احتمالا از ما به خاطر نتیجه ناراحت باشند.
او ادامه داد: روند کلی بازی برای من رضایت بخش بود. طبیعتاً بالا و پایین زیادی داشتیم. هم نقاط قوت داشتیم و هم اشتباه، اما از روند بازی راضی هستم.
قربانی گفت: فوتبال سبکهای مختلفی دارد. تراکتور سبکی دارد که ما همان با همان سبک بازی میکنیم. تیم مان را با احترام به تراکتور، مطابق با سبک بازی قهرمان ایران چیدم. ازکنارها خیلی حمله کردند، اما با احترام به این تیم اجازه ندادیم به ساختار دفاعی ما نفوذ کنند.
قربانی ادامه داد: در فوتبال اروپا میگویند هنر دفاع کردن. تیم ما هم حمله بلد است و هم دفاع. من با توجه به موقعیتها بازی میکنم. با سفارش این و آن مربی نشدم. زحمت کشیدم و حتی بزرگ شدن بچهام را هم ندیدم. جلو بهترین تیم ایران بازی کردیم و از تلاش بچهها راضی هستم.