به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که جمعی از مسئولان کشوری و استانی حضور داشتند، مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت : این قطار ‌با بهترین و بروز ترین امکانات در مسیر اهواز به مشهد مقدس به زائران حرم مطهر رضوی خدمت رسانی می کند.

جبارعلی ذاکری افزود : قطار فدک اهواز به مشهد هر سه روز یک بار تردد می کند، افزود : مبدا این قطاز خرمشهر و اهواز است و در ایستگاه های اندیمشک، درود، اراک، قم، تهران، سمنان، شاهرود و نیشابور نیز توقف خواهد داشت.

وی ادامه داد :هم اکنون قطارهای شرکت فدک در مسیرهای اهواز - تهران و خرمشهر - تهران به مسافران خدمت‌رسانی می‌کنند.