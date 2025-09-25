پخش زنده
با حضور مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، قطار ۵ ستاره فدک در مسیر اهواز به مشهد مقدس راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که جمعی از مسئولان کشوری و استانی حضور داشتند، مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت : این قطار با بهترین و بروز ترین امکانات در مسیر اهواز به مشهد مقدس به زائران حرم مطهر رضوی خدمت رسانی می کند.
جبارعلی ذاکری افزود : قطار فدک اهواز به مشهد هر سه روز یک بار تردد می کند، افزود : مبدا این قطاز خرمشهر و اهواز است و در ایستگاه های اندیمشک، درود، اراک، قم، تهران، سمنان، شاهرود و نیشابور نیز توقف خواهد داشت.
وی ادامه داد :هم اکنون قطارهای شرکت فدک در مسیرهای اهواز - تهران و خرمشهر - تهران به مسافران خدمترسانی میکنند.