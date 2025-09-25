تیم ملی فوتسال کشورمان بعد از سفری طولانی با استقبال رئیس کمیته و سازمان لیگ فوتسال به میهن برگشت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتسال شب گذشته بعد از پیروزی ۴-۰ مقابل مالزی با اتوبوس شهر کوانتان میزبان مسابقات را به مقصد کوالالامپور ترک کرد، تیم بعد از طی سفری چهار ساعته به فرودگاه این شهر رسید و عصر امروز هواپیمای حامل ملی پوشان در دوبی به زمین نشست.

ملی‌پوشان فوتسال سرانجام بعد از سفری ۲۰ ساعته امشب با استقبال احسان کامیانی رئیس کمیته و سازمان لیگ فوتسال وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شدند.

کامیانی با تبریک به کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتسال برای صعود مقتدرانه به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا و ابلاغ سلام و تبریک رئیس فدراسیون فوتبال گفت: ان‌شاالله به زودی تیم برای رویارویی با روسیه در دو دیدار دوستانه راهی این کشور خواهد شد و بعد از آن با تمام قدرت پا در مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی‌خواهیم گذاشت. اراده فدراسیون فوتبال بر حمایت تمام قد از تیم ملی است و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم شد.

تیم ملی فوتسال ایران در سه دیدار دور مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶- اندونزی موفق شد با نتایج ۱۲-۰ بنگلادش، ۱۰ بر صفر امارات و ۴ -۰ مالزی میزبان را شکست دهد و با افدار به دور نهایی که بهمن ماه در اندونزی برگزار خواهد شد صعود کند.