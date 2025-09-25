روایتی از زندگی شهید محمدباقر عربشاهی از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه که از جان و همسر و سه فرزندش گذشت تا ایران سرافراز بماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،‌خون پاک شهدای دفاع ۱۲ روزه، امتداد همان راهی‌ست که رزمندگان دفاع مقدس هشت‌ساله آغاز کردند؛ راهی از ایثار و شجاعت که نسل به نسل ادامه یافت تا ایران اسلامی در برابر دشمنان سرافراز بماند.

در روز‌هایی که رژیم صهیونیستی خاک وطن را نشانه گرفت، شهید عرب‌شاهی با دل و جان پای کار مردم ایستاد و از همسر و سه فرزندش گذشت تا ما در آرامش بمانیم.

سه ماه از شهادت محمدباقر عرب‌شاهی می‌گذرد، پاسداری که در دفاع ۱۲ روزه از وطن، جانش را فدای امنیت مردم کرد و نامش در حافظه‌ی ایران اسلامی جاودانه ماند.