به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان،حسینعلی ملکی گفت: این افراد که در مناطق پناهگاه حیات وحش انگوران و اراضی روستای قره باطلاق مشغول شکار کبک و اردک بودند، با تلاش ماموران حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان افزود: از متخلفین یک قبضه اسلحه ته پر تک لول کشف و ضبط شد.

ملکی با اشاره به اینکه مأمورین یگان حفاظت شهرستان ماهنشان در این ایام حساس به صورت شبانه روزی در حال گشت و کنترل منطقه جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی هستند و با هرگونه تخلفات زیست محیطی بدون اغماض برخورد خواهند کرد ادامه داد: پرونده متخلفین دستگیر شده برای رسیدگی به مراجع قضایی شهرستان ماهنشان ارسال می شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان ضمن قدردانی از زحمات مامورین یگان حفاظت از تمامی دوستداران محیط زیست درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلفات زیست محیطی مراتب را به این اداره اطلاع دهند.