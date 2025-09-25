پخش زنده
امروز: -
جشنواره ورزشی ایران جان ویژه هفته دفاع مقدس در استان قم با برگزاری رقابتهای تنیس روی میز در بخش بانوان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،در این رقابتها که یکی از ۲۰ رویداد ورزشی جشنواره ورزشی ایران جان است، بانوان بسیجی در رشته تنیس روی میز با یکدیگر به رقابت پرداختند و در رده زیر ۱۵ سال رونیکامحمدپور به عنوان قهرمانی رسید و در رده بالای ۱۵ سال هدیه قمی قهرمان شد.
جشنواره ورزشی ایران جان، با مشارکت تربیت بدنی سپاه علی ابن ابیطالب و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری برگزار میشود