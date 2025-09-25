به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،‌در این رقابت‌ها که یکی از ۲۰ رویداد ورزشی جشنواره ورزشی ایران جان است، بانوان بسیجی در رشته تنیس روی میز با یکدیگر به رقابت پرداختند و در رده زیر ۱۵ سال رونیکامحمدپور به عنوان قهرمانی رسید و در رده بالای ۱۵ سال هدیه قمی قهرمان شد.

جشنواره ورزشی ایران جان، با مشارکت تربیت بدنی سپاه علی ابن ابیطالب و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری برگزار می‌شود