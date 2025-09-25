پخش زنده
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش از نجات جان سرنشین خودروی در شهر شوش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدموسوی با اعلام این خبر گفت: درساعت ٠۴:۵٠دقیقه بامداد امروز پنج شنبه ۳مهرماه یک مورد حادثه رانندگی در مسیرشوش به اهواز نرسیده به روستای حمزه به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع داده شد.
وی افزود: با اعلام حادثه بلافاصله یک اکیپ امداد ونجات به محل مورد نظر اعزام و کار امداد رسانی را آغاز کردند.
موسوی ادامه داد: راننده خودرو سمند (حدوداً ۳۱ ساله) به دلایل نامعلوم با شدت به پشت تریلی برخورد کرده است، و در اتاق محبوس شده بود که نیروهای آتش نشانی باکمک ست نجات هیدرولیک نسبت به خارج کردن فرد و سپردن وی به عوامل اورژانس اقدام کردندو همزمان کار ایمنی محل را انجام دادند.