همزمان با هفته دفاع مقدس، ساختمان جدید شهرداری بروجرد با حضور فرمانده سپاه حضرت ابالفضل لرستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، همزمان با هفته دفاع مقدس به نام شهدای اقتدار، ساختمان جدید شهرداری بروجرد در زمینی به مساحت بیش از ۱۲ هزار متر مربع و زیربنای ۶ هزار متر مربع به بهره برداری رسید.

شهردار بروجرد گفت: ساختمان قبلی شهرداری این شهر به دلیل زلزله سال ۸۴ تخریب شده بود و از نظر ترافیکی هم در موقعیت مناسبی قرار نداشت به همین دلیل ساختمان جدید احداث شد که تمام استاندارد‌های ساخت و ساز در آن رعایت شده است.

یحیی عیدی بیرانوند افزود: برای ساخت شهرداری ندید بروجرد تاکنون حدود ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم گفت: پیگیری رفع مشکلات مردم و توسعه امید در جامعه باید سرلوحه کار همه مسئولان قرار گیرد.

عباس گودرزی افزود: بروجرد به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده که طرح‌های آن یا در آستانه آغاز عملیات اجرایی یا در دست اجرا و یا در حال تکمیل و بهره‌برداری هستند.

در پایان مراسم از خانواده معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه شهرستان بروجرد نیز تجلیل شد.