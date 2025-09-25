به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همایش روز جهانی ووشو با حضور امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو، استاندار خراسان رضوی و جمعی از مسئولان ورزشی استان، پیشکسوتان، مربیان و ووشوکاران در گرادیان پارک کوهسنگی مشهد برگزار شد.

در این همایش که با استقبال علاقه مندان به ورزش های رزمی همراه بود، تالوکاران و ساندا کاران استان با اجرای حرکات نمایشی زیبایی های رشته ورزشی ووشو را به نمایش گذاشتند.

در انتهای برنامه به قید قرعه جوایزی به حاضران در این همایش اهدا شد.