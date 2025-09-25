امروز: -
غبارروبی مزار شهدا

همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس آیین معنوی غبارروبی مزار مطهر شهدا، امروزپنجشنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۴ در بهشت زهرا (س) برگزار شد.
عکاس :امیرحسین شاهقلی - راحله مرادی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ - ۲۱:۳۵
برچسب ها: غبارروبی ، شهدا
