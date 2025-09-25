به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سلیمیان از معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها خواست تا در فعالیت‌های سونرژی شرکت کنند.

وی گفت: این فعالیت‌ها با ارزیابی‌های شرکت ملی گاز ایران انجام خواهد شد و بر اساس عملکرد، جوایز نفیسی به برندگان اهدا می‌شود.

در این طرح، هر دانش‌آموز می‌تواند از پنج میلیون ریال، هر معلم از ده میلیون ریال و هر خانواده از پانزده میلیون ریال به عنوان پاداش بهره‌مند شوند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این طرح می‌توانند از طریق لینک زیر[https://sonergy.ir/](https://sonergy.ir/) اقدام کنند.

این برنامه فرصتی برای ارتقاء فرهنگ مصرف بهینه انرژی در سطح استان و مشارکت فعال جامعه در ایجاد تغییرات مثبت است.