مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری از آغاز طرح بزرگ «همیار گاز» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سلیمیان از معلمان، دانشآموزان و خانوادهها خواست تا در فعالیتهای سونرژی شرکت کنند.
وی گفت: این فعالیتها با ارزیابیهای شرکت ملی گاز ایران انجام خواهد شد و بر اساس عملکرد، جوایز نفیسی به برندگان اهدا میشود.
در این طرح، هر دانشآموز میتواند از پنج میلیون ریال، هر معلم از ده میلیون ریال و هر خانواده از پانزده میلیون ریال به عنوان پاداش بهرهمند شوند.
علاقهمندان برای شرکت در این طرح میتوانند از طریق لینک زیر[https://sonergy.ir/](https://sonergy.ir/) اقدام کنند.
این برنامه فرصتی برای ارتقاء فرهنگ مصرف بهینه انرژی در سطح استان و مشارکت فعال جامعه در ایجاد تغییرات مثبت است.