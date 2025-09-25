استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: بخش خصوصی نقش کلیدی و موتور محرک اقتصاد کشور و استان را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، بهرام سرمست در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن با اشاره به وجود ۵۷ شهرک صنعتی، یک شهرک ویژه سرمایهگذاری خارجی و منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس این ظرفیتها را از مهمترین فرصتهای اقتصادی استان دانست.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی بیش از ۹۴ درصد اقتصاد استان را تشکیل میدهد و این استان با وجود ظرفیتهای فراوان در حوزه تجارت و تولید با چالشهایی مانند فرسودگی صنایع مادر و مشکلات تامین انرژی مواجه است که نیازمند نوسازی و بازسازی میباشد.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: برای عبور از این موانع توسعه فناوریهای نوین، شرکتهای دانشبنیان و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فناوریهای نوین در شهرک صنعتی بعثت در دستور کار قرار دارد.
وی حل مشکل ناترازی برق را از اولویتهای مدیریت استان اعلام کرد و افزود:برای جبران ناترلزی انرژی در استان بیش از ۱۳ هزار تقاضا وجود دارد و دولت از احداث نیروگاههای خورشیدی حمایت میکند.