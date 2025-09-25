پخش زنده
همزمان با هفته دفاع مقدس، از سردیس زنده یاد سرتیپ دوم اسکندر بیرانوند، از فرماندهان نام آور لرستانی، در بیرانشهر رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، همزمان با هفته دفاع مقدس، آئین رونمایی از سردیس زنده یاد سرتیپ دوم اسکندر بیرانوند، از فرماندهان نام آور لرستانی با حضور جمعی از مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی، خانوادههای معزز شهدا و اقشار مختلف مردم در بیرانشهر برگزار شد.
فرمانده لشکر ۸۴ پیاده لرستان در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: امیر اسکندر بیرانوند یک نخبه نظامی بود، که ۳ مدال فتح در طول دوران خدمتش دریافت کرد و در دوران ۸ سال دفاع مقدس به دلیل رشادتها به فاتح عملیات فتح المبین لقب گرفت.
امیر سرتیپ دوم ستاد بختیار کرمی نیا افزود: فاتح فتح المبین در دوران خدمتش با فرماندهان بزرگی همچون سردار صیاد شیرازی، سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، شهید خرازی و سردار محسن رضایی هم خدمت بود.
وی در ادامه به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: جنگ تحمیلی ۸ ساله و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شباهتهایی با هم دارند، در هر دو جنگ، ما آغاز کننده نبودیم، اما هم در جنگ ۸ ساله و هم در جنگ ۱۲ روزه پیروز میدان مردم بودند که با پشتیبانی نیروهای مسلح پا در میدان رزم و دفاع گذاشتند و حضور ارزشمند مردم برای نظامیان بسیار روحیه بخش بود.
فرمانده لشگر ۸۴ لرستان افزود: رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و حضور ایشان در دوران هشت سال دفاع مقدس و فرماندهی در جنگ ۱۲ روزه اجازه نداد دشمن به اهداف شوم خود برسد.
امیر سرتیپ دوم ستاد بختیار کرمی نیا گفت: حامیان رژیم کودک کش اسرائیل و آمریکای جنایتکار بدانند تا زمانی که فرزندان این مردم ولایتمدار در نیروهای مسلح هستند در راه نظام و انقلاب و رهبری از هیچ کوششی دریغ نمیکنند و با پشتیبانی مردم خون میدهیم، جان میدهیم، اما یک وجب خاک نمیدهیم.
قرارگاه لشگر ۸۴ لرستان در جنگ ۱۲ روزه، ۴ شهید و ۱۶ جانباز تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرد.
در این مراسم همچنین شاعران در وصف رشادتها و افتخارات فرماندهان دوران ۸ سال دفاع مقدس شعر سرودند.