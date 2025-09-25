

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پس از بازی مقابل ملوان گفت: طبیعی است تیم‌هایی که مقابل ما قرار می‌گیرند انگیزه زیادی دارند و قصدشان در وهله اول گل نخوردن است و بعد استفاده از ضدحملات. به همین دلیل وقتی از فرصت‌هایی که به سختی به وجود می‌آوریم استفاده نکنیم، هر چه به زمان انتهای بازی نزدیک شویم کار سخت‌تر می‌شود. می‌خواهم از حامیان پرسپولیس و هواداران بابت حمایت امروز تشکر کنم. امیدوارم با تلاش و دقت بیشتر در بازی‌های آینده بتوانیم دل هواداران محترم که به حق انتظار پیروزی دارند، را شاد کنیم.



وی راجع به اعتراض مجدد هواداران پرسپولیس به نوع بازی این تیم و ناراحتی آنها تصریح کرد: هواداران ما سرمایه باشگاه هستند. ما هم تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که آنها را شاد کنیم. نمی‌توانم بگویم بچه‌ها کم‌کاری کنند، همه بازیکنان تلاش‌شان را انجام دادند. من هنور آمار بازی را ندیدم، ولی ما فقط در نیمه اول موقعیت نداشتیم، در نیمه دوم هم یک ضدحمله عالی انجام دادیم، با عالیشاه، علیپور و بیفوما. ما باید مرحله آخر را بهتر کنیم و بتوانیم بازی مالکانه را منجر به گلزنی کنیم. طبیعی است وقتی مالکیت توپ دارید شاید حریف هم برنامه داشته باشد و بازی را به دست بگیرد، ولی بیشتر زمان بازی کنترل دست ما بود.

هاشمیان در پاسخ به این پرسش که آیا جلسه‌ای بین او و رضا درویش درباره مشکلات تیم برگزار می‌شود، عنوان کرد: بله ما با آقای درویش به طور مرتب تماس داریم. حتی دیشب هم صحبت کردیم. آنها از ما توقع دارند و من به‌عنوان مسئول کادر فنی و سرمربی پاسخگو هستم، با این حال ما را تحت فشار نمی‌گذارند که آنالیزمان کنند. اینکه درباره نتایج ما باید پاسخگو باشیم، جای خود دارد ولی اینکه در مورد نوع بازی و سبک بازی صحبت کنند، نه تا به حال هیچ کدام از مدیران چنین کاری انجام نداده‌اند. ما یک روندی را طی می‌کنیم و بازی خوبی را انجام می‌دهیم. در دفاع تیم پرسپولیس قوی شده است. در بخش هجومی هم موقعیت ایجاد می‌کنیم، ولی باید گل بزنیم. در سه چهار بازی که مساوی شده است، اگر دقت کنید ما شانس گلزنی خوبی ایجاد کردیم. امیدوارم در بازی بعد نتیجه بگیریم. هواداران ما به حق این را می‌خواهند و ما باید انجام دهیم.

هاشمیان ادامه داد: باز هم می‌گویم طرفداران همه تیم‌های بزرگ دنیا دوست دارند تیم‌شان هجومی بازی کند و نتیجه بگیرد. این هم مختص ایران نیست و همه جا هست. اول فصل در لیگ ایران فلسفه دفاع کردن و گل نخوردن خیلی راحت‌تر از درست کردن یک فلسفه است. ما هیچ‌وقت زیر توپ نمی‌زنیم، مگر اینکه شرایطی خاص به وجود بیاید. از اول بازی تا آخر بازی بدون حاشیه عمل می‌کنیم و به بازیکنان اجازه نمی‌دهیم خودشان را به زمین بزنند و وقت تلف کنند. از روزی که من آمدم هدفم ارتقای کیفیت بازی پرسپولیس بوده است.

هاشمیان در ادامه بیان داشت: همه مربیان دوست دارند تا آخرین روز سر کار خود بمانند. من هم امیدوار هستم. هواداران و حامیان ما کمی صبر داشته باشند. روز‌های خوبی می‌آید. ما اوریه، شکاری و کنعانی را داریم. ما تیم قدرتمندی داریم. تماشاگران امیدوارم صبور باشند. ما باید از این شانس استفاده کنیم. الان ۲۵ بازی دیگر داریم، ولی نباید دیگر در خانه امتیاز از دست بدهیم. باز هم خواهش می‌کنم؛ بازی ما باید به استادیوم آزادی برگردد و بتوانیم از امتیاز بازی خانگی استفاده کنیم. من مربی نیستم که بهانه بگیرم، ولی چمن زمین تختی را خودتان دیدید. خودشان هم گفتند که همه چیز ما خوب است، به جز چمن! وقتی چمن نداریم چرا فوتبال بازی می‌کنیم؟! امیدوارم به ما زمان داده شود تا توانایی تیم‌مان و لیاقت بچه‌ها نشان داده شود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: تمام همکاران من همه تلاش خودشان را می‌کنند. تعویض‌های ما همیشه منطقی بوده و جواب داده است. ما نیمه دوم امروز هم بازی خوبی انجام دادیم. ما در رختکن و بیرون زمین با شلوغ کردن کار نمی‌کنیم؛ همیشه سعی می‌کنیم با کار فنی و تاکتیکی کار خاص‌مان را انجام می‌دهیم. شما یک تیم را می‌توانید در ایران به من نشان بدهید که با هیجان دادن و شلوغ کردن کاری انجام داده باشد؟ خیلی از تیم‌ها این کار را می‌کنند، ولی ما این کا را انجام نمی‌دهیم.

هاشمیان در پایان گفت: ما در نیمه دوم دو شانس خوب داشتیم. اگر ما نیمه دوم یک بازی ضعیف و آشفته انجام می‌دادیم من حرف شما را قبول داشتم، ولی تیم ما تا زمان سوت کار خودش را انجام می‌دهد و سازمان تیم‌مان به‌هم نمی‌خورد. اگر از فرصت‌ها استفاده کرده بودیم الان جای دیگر جدول بودیم. من به‌عنوان سرمربی تیم همیشه مسئول و پاسخگوی نتایج هستم. سعی می‌کنیم در بازی‌های بعد امتیازات از دست رفته را جبران کنیم.