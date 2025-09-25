پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: روند خوبی داشتیم. موقعیتهای خوبی ایجاد کردیم. برای پیشرفت تلاش میکنیم ولی باید به نتیجه ختم شود. هواداران حق دارند و از آنها به خاطر حضور و حمایتشان تشکر میکنم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وحید هاشمیان پس از تساوی مقابل ملوان بندر انزلی از هفته پنجم لیگ برتر خلیج فارس اظهار داشت: وحید هاشمیان پس از تساوی بدون گل پرسپولیس مقابل ملوان در نشست خبری اظهار داشت: خودمان را برای یک بازی هجومی، محکم و قلدر که در جریان آن به حریف هیچ فرصتی ندهیم، آماده کرده بودیم. خوشبختانه در ایجاد فرصت گل به نظرم خیلی خوب عمل کردیم. طبیعی است تیمهایی که مقابل ما قرار میگیرند انگیزه زیادی دارند و قصدشان در وهله اول گل نخوردن و بعد استفاده از ضدحملات است. به همین دلیل وقتی از فرصتهایی که به سختی به وجود میآوریم استفاده نکنیم، هر چه به زمان انتهای بازی نزدیک شویم کار سختتر میشود. میخواهم از حامیان پرسپولیس و هواداران بابت حمایت امروز تشکر کنم. امیدوارم با تلاش و دقت بیشتر در بازیهای آینده بتوانیم دل هواداران محترم که به حق انتظار پیروزی دارند، را شاد کنیم.
وی افزود: روند پیشرفتمان خوب است و موقعیت به وجود میآوریم. تیمهای حریف مقابل ما بازی بسته انجام میدهند ولی ما خوب موقعیت میسازیم. باید تلاش کنیم تا از فرصتها بهره ببریم. در این بین برخی اوقات مصدومیتهایی که برای ما پیش میآید تمرکز ما را هم به هم میریزد و امیدوارم بازی بعدی را پیروز شویم و به صدر صعود کنیم.
استادیم آزادی خانه ما است و از مسئولین میخواهم این ورزشگاه را آماده کنند تا از میزبانیمان استفاده کنیم.
هاشمیان درباره اعتراض هواداران عنوان داشت: حامیان ما سرمایه باشگاه هستند. بازیکنان کمکاری نکردند و تلاششان را انجام دادند. ما موقعیتهای خوبی داشتیم و باید برای مرحله آخر نیز بهتر شویم.
سرمربی پرسپولیس بیان کرد: ۳ گلی که زدیم از بیرون محوطه بوده است ولی برای همه بازیکنان نیست. با مدیریت باشگاه مرتب تماس داریم. آنها از ما انتظار دارند ولی ما را تحتفشار نمیگذارند و درباره سبک بازی نظری نمیدهند. بازی خوبی انجام میدهیم ولی باید از موقعیتهایمان استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: همه تیمهای بزرگ دنیا میخواهند تیمشان نتیجه بگیرد. ما هیچ موقع زیر توپ نمیزنیم و بدون حاشیه بازی میکنیم. از روزی که به پرسپولیس آمدم، هدفم ارتقای تیم بوده است ولی این باید با نتیجهگیری همراه شود.
هاشمیان اضافه کرد: کشورهای نزدیک ما درحال تجهیز خود هستند و ما هم باید فوتبال زیبا بازی کنیم تا نتیجه بگیریم. در بازیهای گذشته شانسهای خوبی داشتیم ولی وقتی توپها به گل نمیرود باعث نارضایتی میشود. همه مربیان دوست دارند تا آخرین روز بمانند. چند بازیکن مصدوم داریم که وقتی برگردند به تیم کمک میکنند.
سرمربی پرسپولیس افزود: زمین چمن تختی را خودتان دیدید و مسئولینش هم گفتند همه چیزمان خوب است جز چمن. وقتی چمن نداریم چرا فوتبال بازی میکنیم؟
وحید هاشمیان گفت: تمام همکاران من در تیم تلاش میکنند. تعویضهای ما منطقی است و جواب میدهد. همه بازیکنان با تجربه هستند. با داد و بیداد و شلوغ کردن پیش نمیرویم و با کار فنی حرکت میکنیم. دو شانس خوب در نیمه دوم داشتیم و فوتبال خوبی ارائه دادیم و به عنوان سرمربی جوابگوی نتایج خواهم بود.
امیدوارم در بازی بعد نتیجه بگیریم. هواداران ما به حق این را میخواهند و ما باید انجام دهیم.