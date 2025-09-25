پخش زنده
استاندار چهارمحال و بختیاری بر رعایت استاندارد در اجرای طرحهای عمرانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در شورای استاندارد استان، موضوعات مرتبط با ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، رعایت استانداردها در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی و نیز راهکارهای تقویت نظارتها و افزایش سطح ایمنی و اعتماد عمومی بررسی شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: استاندارد، یکی از ابزارهای اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی است که علاوه بر تضمین سلامت و کیفیت کالاها و خدمات، میتواند زمینهساز افزایش صادرات و اعتماد عمومی شود.
وی افزود: امروز تولیدکنندگانی موفق خواهند بود که محصولات خود را بر اساس استانداردهای ملی و بینالمللی عرضه کنند. بنابراین، دستگاههای متولی باید با همافزایی و برنامهریزی دقیق، مسیر تحقق این هدف را هموار کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و مدیرکل استاندارد استان گزارشی از وضعیت اجرای استانداردها، چالشهای موجود و برنامههای پیشرو ارائه دادند.
در پایان این جلسه، مواردی همچون الزام دستگاههای اجرایی به رعایت استاندارد در طرحهای عمرانی، حمایت از واحدهای تولیدی در مسیر دریافت نشان استاندارد، و تقویت نظارتها برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان به تصویب رسید.