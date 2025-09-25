به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، یاسین شکرزاده فرزند شهید روح‌الله شکرزاده از شهدای نیروی انتظامی در اولین روز ماه مهر و بازگشایی مدارس، مسیر خانه تا مدرسه را این بار با بدرقه همکاران پدر متفاوت طی کرد.

سرهنگ حسنوند، فرمانده انتظامی سلسله، دستان فرزند شهید شکرزاده را گرفت و به او نشان داد که یاد پدر، تنها در قاب عکس نیست بلکه در دل‌های بیدار و نگاه‌های همراه، هنوز زنده است.

وی اظهار امیدواری کرد: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا همواره به عنوان یک فرهنگ برای همه ما به ویژه نسل جوان نهادینه شود، شهدا که همچون چراغ راهی هستند که به ما کمک می‌کنند در مسیر درست گام برداریم.