دوچرخه سوار اردبیلی با رکاب زنی بیش از هزاران کیلومتر جاده شهرهای جنوبی و غربی کشور از جبهه مقاومت و مردم مظلوم غزه و لبنان حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حافظ صادقی دوچرخه سوار کشورمان با هدف حمایت از جبهه مقاومت و مردم مظلوم غزه و لبنان با طی کردن بیش از هزاران کیلومتر به شهر‌های جنوبی و غربی کشور سفر کرده و هم اکنون قصد عزیمت به استان‌های شرقی کشور را دارد.

این دوچرخه سوار اردبیلی در چند مرحله با شعار حمایت از مردم غزه و لبنان و زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهید سید حسن نصرالله دوچرخه‌سواری خود را آغاز کرده است.