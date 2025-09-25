رکاب زنی هزاران کیلومتری دوچرخه سوار اردبیلی در حمایت از جبهه مقاومت
دوچرخه سوار اردبیلی با رکاب زنی بیش از هزاران کیلومتر جاده شهرهای جنوبی و غربی کشور از جبهه مقاومت و مردم مظلوم غزه و لبنان حمایت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حافظ صادقی دوچرخه سوار کشورمان با هدف حمایت از جبهه مقاومت و مردم مظلوم غزه و لبنان با طی کردن بیش از هزاران کیلومتر به شهرهای جنوبی و غربی کشور سفر کرده و هم اکنون قصد عزیمت به استانهای شرقی کشور را دارد.
این دوچرخه سوار اردبیلی در چند مرحله با شعار حمایت از مردم غزه و لبنان و زنده نگهداشتن یاد و نام شهید سید حسن نصرالله دوچرخهسواری خود را آغاز کرده است.
این رکابزن تاکنون به بروجرد، مشهد، شلمچه، مسجد جامع خرمشهر، بندر عباس، خلیج همیشه فارس و جزایر سه گانه تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی و قم و اصفهان سفر کرده و اکنون به یاسوج رسیده است. این ورزشکار که برادر دو شهید و بازنشسته سازمان صداوسیما است، قرار است ۱۳ دی همزمان با شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی بر سر مزار این شهید مدافع وطن برود.