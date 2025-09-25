به دلیل بروز نقص فنی در مسیر خروجی ایستگاه شهید رئیسی مشهد، به‌ منظور تأمین و تضمین سفری ایمن، شاخص های کنترلی در حوزه ایمنی با دقت و مراقبت بیشتری برای قطارهای مسافری در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی راه آهن خراسان رضوی گفت:

جواد معراجی فر افزود: این‌ امر موجب کاهش سرعت تردد قطار های مسافری در این بخش از مسیر و باعث تأخیر در حرکت برخی از قطارهای اعزامی از مشهد مقدس شده است.

وی با عذرخواهی به خاطر مشکلات بوجود آمده، از صبر و شکیبایی مسافران قدردانی کرد و تاکید کرد: برنامه هیچ‌ یک از قطارهای مسافری لغو نشده است و همکاران راه‌ آهن در حال تلاش برای رفع این مشکل فنی و رفع کاهش سرعت حرکت قطارها هستند.