تأخیر در حرکت برخی از قطارهای اعزامی از مشهد
بروز نقص فنی در مسیر خروجی ایستگاه شهید رئیسی مشهد باعث کاهش سرعت تردد قطار های مسافری از مبدا مشهد شده است.
، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی راه آهن خراسان رضوی گفت: به دلیل بروز نقص فنی در مسیر خروجی ایستگاه شهید رئیسی مشهد، به منظور تأمین و تضمین سفری ایمن، شاخص های کنترلی در حوزه ایمنی با دقت و مراقبت بیشتری برای قطارهای مسافری در حال انجام است.
جواد معراجی فر افزود: این امر موجب کاهش سرعت تردد قطار های مسافری در این بخش از مسیر و باعث تأخیر در حرکت برخی از قطارهای اعزامی از مشهد مقدس شده است.
وی با عذرخواهی به خاطر مشکلات بوجود آمده، از صبر و شکیبایی مسافران قدردانی کرد و تاکید کرد: برنامه هیچ یک از قطارهای مسافری لغو نشده است و همکاران راه آهن در حال تلاش برای رفع این مشکل فنی و رفع کاهش سرعت حرکت قطارها هستند.