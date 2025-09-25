

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مردان والیبال ایران که چهارم شهریورماه تهران را به مقصد دوحه اردوی برون مرزی قطر و سپس حضور در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان در مانیل ترک کردند، ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد روز شنبه پنجم مهرماه بعد از سفری ۳۲ روزه به کشور بازخواهند گشت.

تیم ملی والیبال ایران ابتدا به مدت یک هفته در دوحه اردو زد و سه دیدار تدارکاتی با مصر و قطر برگزار کرد و سپس راهی مانیل شد تا قبل از شروع رقابت‌های قهرمانی مردان جهان دو مسابقه تدارکاتی با اسلوونی و آلمان برگزار کند.

ملی‌پوشان والیبال سپس در مسابقات قهرمانی مردان جهان شرکت کردند که در مرحله مقدماتی دو برد برابر تونس و فیلیپین به دست آوردند و با یک شکست مقابل مصر به عنوان تیم دوم گروه به مرحله حذفی صعود کردند.

شاگردان پیاتزا در مرحله یک هشتم نهایی موفق به شکست صربستان شدند و برای دومین بار در تاریخ به جمع هشت تیم برتر این مسابقات صعود کردند، اما در این مرحله مغلوب جمهوری چک شدند تا با کسب مقام هشتم جهان به کار خود پایان دهند.

هدف مردان والیبال ایران در این رقابت‌ها قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر مسابقات بود، اما تا آستانه صعود به مرحله نیمه‌نهایی و حضور در چهار تیم برتر مسابقات نیز پیش رفتند.

مرتضی شریفی (کاپیتان)، علی رمضانی، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، بردیا سعادت، محمد ولی‌زاده، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیرحسین اسفندیار، احسان دانش‌دوست، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، محمدرضا حضرت‌پور و آرمان صالحی ۱۴ ملی‌پوش ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان بودند.

‎امیر خوش‌خبر (سرپرست)، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، دکتر علی حدادی (فیزیوتراپیست)، محمدامین شاکری (آنالیزور) و محمدناصر نقره‌ای (ماساژور) اعضای کادر فنی و پزشکی تیم ملی والیبال ایران در قهرمانی مردان جهان بودند.