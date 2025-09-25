امروز: -
جشن افتتاحیه «انیمیشن سینمایی یوز»

مراسم جشن افتتاحیه انیمیشن سینمایی «یوز» همراه با استیج پخش زنده برنامه عروسکی یوز بعدازظهر امروز پنجشنبه ۳ مهر ماه ۱۴۰۴ با حضور پر شور کودکان و خانواده‌های آنان در باغ کتاب تهران برگزار شد.
عکاس :محمد وحدتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ - ۲۳:۱۱
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
