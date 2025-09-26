به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار یعقوب زهدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به علل آغاز جنگ تحملی هشت ساله، افزود: انقلاب اسلامی در شرایطی، استبداد و دیکتاتوری حاکم را سرنگون کرد و هدف بعدی خود را مبارزه با استکبار جهانی قرار داد. در آن شرایط، نظام حاکم بر کشور، دو قطبی بود، یعنی همه حوزه‌های جغرافیایی دنیا بر اساس توزیع منافع این دو قطب قرار داشتند از جمله منطقه‌ای که ما در آن هستیم که خاورمیانه نامیده می‌شود و الان آسیای جنوب غربی مصداق بهتری دارد برای مشخص شدن منطقه، به نوعی هارتلند بود به علت انرژی فسیلی اعم از نفت و گاز که در این منطقه قرار داشت و سوخت توسعه دنیا بود. این دو قطبی که در این جا منافع خودشان تعریف کرده بودند با ظهور انقلاب اسلامی مشاهده کردند قطب سومی سربرآورد، لذا شما ملاحظه می‌کنید هر دو قطب علیه این قطب سوم دست به یکی می‌کنند و ما در دفاع مقدس، همه شرق و غرب را مقابل خودمان داشتیم. چون در همه جنگ‌های سابق دنیا هر کدام از یک طرف حمایت می‌کردند شرق از یک طرف. غرب از یک طرف، تنها جنگی که شرق و غرب با هم جلو بودند جنگ ما بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع مقدس ادامه داد: آمریکا که منافع خودش را از دست داده بود، اول امید داشت به افرادی که گرایش به غرب داشتند لیبرال نامیده می‌شدند و فکر می‌کرد که به تدریج می‌تواند اوضاع را به طرف خودش برگرداند ولی این محقق نشد. آمد روی گسل‌های قومی - مذهبی سرمایه گذاری کرد و مرتب شاهد این بودیم که از راه‌های مختلف حرکت‌هایی می‌شد قیام می‌شد، اغتشاش می‌شد و خیلی از انرژی جمهوری اسلامی را همین مسائل داخل گرفت و توجه و تمرکز مدیران نظام هم بیشتر به داخل متمرکز بود بخاطر این که ثبات نظام را برقرار کنند. بعد آمریکا به کودتا متوسل شد که آن کودتا هم خنثی شد.

سردار زهدی گفت: آمریکا همه روش‌هایی را که می‌توانست امتحان کند که ایران را برگرداند دوباره در زیر سلطه خودش، نتیجه نداد و به این رسید که باید اقدام نظامی علیه ایران انجام داد، ولی آمریکا با توجه به تجربیاتی که از ویتنام داشت، به قول معروف سندروم ویتنام، تصمیمش این نبود که خودش مستقیم وارد شود لذا به صورت نائب و نیابتی می‌خواست عمل کند. در منطقه وقتی مشاهده کرد دید بهترین فردی که وظیفه نیابتی می‌تواند انجام دهد صدام است بخاطر این که صدام هم برای خودش انگیزه‌های خیلی قوی داشت که با ایران درگیر شود، اولین و مهم‌ترین آن این بود که از انقلاب اسلامی می‌ترسید، با توجه به درصد بالایی از شیعیان عراق و آن وفاق فرهنگی که وجود داشت، فکر می‌کرد که اولین قدم و هدف انقلاب اسلامی عراق خواهد بود. رقابت قدرتی که با ایران داشت و مسائل ژئوپلیتیکی که داشت در دسترسی به خلیج فارس، عراق محدودیت دارد که آن هم محدود به اروندرود است که طبق قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر به صورت مشترک با ایران بود و همیشه عراق ادعا داشت که مالکیت کامل آن باید برای او باشد این سلسله دلایل و این که صدام به علت جاه طلبی‌هایی که داشت می‌خواست رهبر جهان عرب شود. تمام این پارامتر‌ها در مجموع از صدام کسی را ساخته بود که منتظر فرصتی بود که به ایران حمله کند.

با یک نیروی هوایی و چند تا بمب زدن و امثال این‌ها، تغییر راهبردی ایجاد نمی‌شود

او افزود: انگیزه‌ها در جنگ تحمیلی 8 ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه یکی بود. یعنی در آنجا آمریکا می‌خواست نظام نوپای جمهوری اسلامی را تحت سلطه خودش برگرداند یا ساقط کند، یا تغییر دهد یا تغییر رفتار دهد. این هدف اصلی آمریکا بود. صدام که نیابت را انجام می‌داد، هدف او هم این بود که اگر بتواند نظام را ساقط کند و جلوی انقلاب اسلامی را بگیرد. مثلا فرض کنید صدام در اجلاسیه اتحادیه عرب که فاصله کمی قبل از حمله به ایران داشت، سخنرانی می‌کند و می‌گوید انقلاب اسلامی مثل سیلی است که راه افتاده همه شما را با خودش می‌برد، فقط من هستم که می‌تواند سیل بند و سد جلوی آن ایجاد کنم لذا شما همه باید سرمایه گذاری کنید روی این سد و یکی یکی سران عرب را خطاب قرار می‌دهد می‌گوید تو چقدر می‌دهی؟ او می‌گوید مثلا هفتاد میلیارد دلار، سی میلیارد دلار و فلان و سند و مدرک همه این‌ها هست یعنی شواهد و قرائن و اسناد زیادی هست که به هرحال صدام می‌خواست نظام جمهوری اسلامی را ساقط و ایران را تجزیه کند، بخشی از خاک ایران را که مدعی بود از جمله اروند رود و جزیره‌ها از هم جدا کند و جلوی انقلاب اسلامی را سد کند. این‌ها اهداف عراق بود. آن هم اهداف آمریکا که با هم منطبق بودند. یعنی آمریکا و عراق اصلا مرام و بلوک جداگانه‌ای بودند ولی در این نقطه به هم رسیدند. هدفی هم که آمریکا در جنگ ۱۲ روزه دنبال می‌کرد، مربوط می‌شد به این که یا نظام را سرنگون کند و یا به قول خودش تغییر رفتار ایجاد کند. هدف رژیم اشغالگر قدس چه بود؟ آن هم هدفش این بود که، چون از ایران تهدید وجودی احساس می‌کرد یعنی این معادله به این صورت شکل گرفته بود که بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل یکی می‌ماند. یا اسرائیل باید از بین برود یا ایران. او این استراتژی را دنبال می‌کرد و ما هم که روند انقلاب اسلامی اصلا به آن سمت و سو بود و الان هم هست آن ادامه پیدا می‌کند، آن فرمایشی که رهبری فرمودند در مورد نابودی اسرائیل آن به قوت خودش باقی است با یک نیروی هوایی و چند تا بمب زدن و این‌ها، این تغییر راهبردی ایجاد نمی‌شود.

در جنگ انقلاب اسلامی ما به دنیا صادر شد

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع مقدس گفت: به لحاظ نتیجه هر دو نبرد مشابه هستند چرا که وقتی ما دفاع مقدس را بررسی می‌کنیم، نظام جمهوری اسلامی ساقط نشد بلکه با استحکام و ثبات بیشتری برقرار شد یعنی استحکام ما در پایان جنگ خیلی بیشتر از شروع جنگ بود. به دلایل مختلف و نظام ما ثبات و استحکامش بیشتر شد، اقتدارش بیشتر شد، جایگاهش در دنیا و در منطقه بالاتر رفت. می‌خواست تجزیه کند که تجزیه نشد، ایران یکپارچه و واحد بود می‌خواست بخشی از خاک ما را جدا کند و اروندرود و ادعا‌هایی که داشت. حداقل می‌گفت دیگر حداقل به این می‌رسیم آن هم نشد، ما تمامیت ارضی مان حفظ شد و یک وجب از خاک مان هم جدا نشد و تمامیت ارضی مان هم حفظ شد. انقلاب اسلامی هم از قبل رونق بیشتری گرفت. البته حضرت امام خمینی (ره) در آخر جنگ پیام شان را فرمودند که ما در جنگ انقلاب مان را به دنیا صادر کردیم، منتها ما باید می‌آمدیم این جمله را باز می‌کردیم آن زمان، چون خیلی‌ها می‌گفتند یعنی چه؟ ما هشت سال درگیر جنگ بودیم سی و چند کشور از طرف مقابل ابرقدرت‌ها، مقابل ما بودند ولی مردم ما مقاومت کردند و آنها نتوانستند کاری کنند و در آخر صدام دوباره قرارداد ۱۹۷۵ را قبول کرد. ما هشت سال روی آنتن بودیم. افکار عمومی دنیا می‌گفتند که این‌ها چه افرادی هستند این‌ها چه ملتی هستند و چه مردمی هستند که این طور ایستادند و همه مقابل این‌ها ایستادند این برایشان کنجکاوی و سوال ایجاد کرد، مطالعه کردند که اسلام چیست و انقلاب اسلامی چیست و این مرام شان چیست؟ این بود که انقلاب اسلامی ما به دنیا در جنگ صادر شد.

سردار زهدی افزود: در جنگ هشت ساله ما پیروز جنگ بودیم، دلایل آن هم این است که آن ۱۴ هدفی که دشمن داشت به هیچکدام نرسید بلکه برعکس شد. حالا در این جنگ هم باز هدف دشمن، در وهله اول براندازی نظام جمهوری اسلامی بود که این را هم در حرف هایشان هم در رفتار و اعمال شان نشان دادند. اصلا نیازی به اثبات این نیست. چون کاملا این مشخص بود که این‌ها دنبال این کار بودند. آخر جنگ، نظام ما سر جای خودش محکم ایستاده باز هم مثل آخر جنگ هشت ساله خیلی مقتدر، اصلا در دنیا ما جایگاه بین المللی مان ارتقاء پیدا کرد یعنی نظامی که بتواند بایستد و با دو تا قدرت هسته‌ای مواجه شود و هر کدام موشک بزند در قلب شان، این کار‌ها را کند اصلا این‌ها قابل باور در دنیا نیست. لذا جایگاه ما ارتقا پیدا کرد در این جنگ از نظر موقعیت سیاسی و راهبردی مان. آسیب‌هایی دیدیم، بزرگان، فرماندهان و دانشمندانی را از دست دادیم، تاسیساتی را از دست دادیم چه هسته‌ای، نظامی یا غیرنظامی این‌ها اشکال ندارد.

پیروز جنگ از نظر راهبردی ایران بود چرا که دشمن در ضربه زدن به توان نظامی ما ناکام بود

او ادامه داد: در سطح عملیاتی و تاکتیکی نتیجه جنگ تعیین نمی‌شود. در سطح عملیاتی و تاکتیکی، می‌زنی، می‌خوری. اشکال ندارد. مثل آن مبارز، کشتی گیر و هر کسی که امتیازاتی رد و بدل می‌شود بالاخره این می‌زند او هم می‌زند ولی نتیجه مهم در آخر است. نتیجه راهبردی در آخر است. پیروز جنگ از نظر راهبردی ما بودیم بخاطر این که دشمن در هدف خود از جمله سرنگونی نظام، به حرکت در آوردن مردم علیه نظام و در ضربه زدن به توان نظامی ما ناکام بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع مقدس گفت: الان آمادگی نظامی مان از شروع جنگ ۱۲ روزه بهتر و بیشتر است. حدود ۶۰۰ موشک به سرزمین‌های اشغالی زدیم، الان همه آنها جایگزین شده که هیچ، باز هم موشک داریم می‌سازیم، یعنی سامانه موشک سازی ما دارد کار می‌کند. موشک چیزی نیست که الان شما مثل سایر وسایل و لوازم خانگی و خودرو و فلان و این‌ها، خط تولیدی باشد از صفر تا صد بسازد و بیرون دهد و موشک این طوری نیست. هزاران شرکت‌های دانش بنیان هستند که هر کدام قطعاتی از موشک را می‌سازند و خودشان هم نمی‌دانند اصلا برای چیست. می‌سازند. در نهایت این‌ها به جایی می‌آید و مونتاژ می‌شود و فقط مواد ناریه اش است که دست خود نظامی‌هاست و این برون سپاری نشده. بقیه همه برون سپاری است همه دارند می‌سازند این یک جایی می‌آید و سرهم می‌شود فرض کنید چند تا سوله بوده ما آنها را آنجا مونتاژ می‌کردیم، حالا مثلا یکی دو تای آن را رژیم زده، خب ما به جای دیگری می‌رویم، اصلا الان هم که در دل کوه بردیم، در سوله نیست و در دل کوه است و آن کار را آنجا انجام می‌دهیم، حالا چطور می‌تواند توان موشک سازی ما را بزند؟ وقتی در سراسر کشور در هزاران شرکت قطعات مختلف تولید می‌شود، چطور می‌خواهد جلوی این را بگیرد؟ نمی‌تواند. یعنی ما این حساب و کتاب‌ها را از چند دهه پیش نشستیم و کردیم که چطور سازماندهی کنیم تولید خودمان را که با چند تا بمب و این‌ها آسیب نبیند. لذا آن سر جای خودش هست. نیروهایمان که مثلا فرض کنید نیروی هوافضای ما که در خط مقدم بود، بالاخره مقداری شهید داده سر سکو‌ها و این‌ها، آن همین طوری موج‌های جمعیتی که آموزش می‌بینند سرمایه انسانی، پشت سر آن وجود داشته است. یعنی شما اگر هزار نفر مثلا پای سکو دارید، ۵ هزار نفر در حال آموزش هسند. یعنی اصلا بدون هیچگونه کار اضافه‌ای این‌ها جایگزین شدند البته ما دلمان می‌سوزد نیرو‌های فداکار، ایثارگر، جوانانی که واقعا برای کشور ارزشمند هستند. تعدادی از این‌ها شهید شدند ولی در جمهوری اسلامی نسل‌های بعدی آن پرورش پیدا می‌کنند و جایگزین می‌شوند.

پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه، توان نظامی کشورمان تقویت شده است

سردار زهدی افزود: توان نظامی ما نه تنها تضعیف نشده بلکه تقویت هم شده است، ضمن این که روی آن ضعف‌ها و نقاط آسیب پذیر کار و برای رفع آنها تدبیر کردیم، جابجایی‌ها، آموزش‌ها، تمرینات و کار‌هایی را انجام دادیم که اگر هم در آن جنگ ضرباتی دیدیم دیگر آن ضربات را نبینیم.

وی ادامه داد: این که یکی از جنگ ها هشت سال طول می کشد و دیگری ۱۲ روز، برمی گردد به نوع جنگ و فناوری‌های مورد استفاده در جنگ. آن جنگی که ۴۰ سال پیش بود، زمین پایه بود، جنگ تانک به تانک و توپ به توپ و نفر به نفر این طور بود، کیلومتر‌ها جلو می‌رفتیم، کیلومتر‌ها عقب می‌آمدیم. عراق پیشروی می‌کرد ما عقب میزدیم و این زمان می‌برد. این طور نبود که تمامیت کشور درگیر جنگ باشد جبهه‌هایی داشتیم، حالا نیرو کمک می‌کرد اعزام می‌شد امکانات و نفر آنجا می‌رفتند و می‌جنگیدند کشور هم زندگی خودش را می‌کرد، لذا این یک حرکت زمان بر و طولانی بود. ولی این جنگ، جنگ تکنولوژی و فناوری و هواپایه بود، آن جنگ زمین پایه بود، این جنگ مان هواپایه بود. یعنی ما هم قدرت هوایی مان که موشک هایمان و پهپادهایمان بودند و این‌ها بودند. آنها جنگ روانی می‌کنند می‌گویند آسمان ایران، تهران در اختیار ما است، آسمان رژیم در اختیار ما بود تل آویو و آسمانش در اختیار ما بود و ما هر کجا را می‌خواستیم می‌زدیم در دو سه روز آخر جنگ این‌ها کلا پدافندهایشان، این که تسلیم شدند برای این بود که تمام سامانه هایشان متلاشی شده بود یا مهمات شان تمام شده بود و یا بهم ریخته بود و این جنگ با این خصوصیات. این درگیری هوایی نمی‌تواند طولانی مدت باشد.

تاب آوری ایران بیشتر از رژیم اشغالگر قدس است

سردار زهدی گفت: البته قطعا تاب آوری ما بیشتر از رژیم اشغالگر قدس است. به دلایل مختلف. اولا که ما سرزمین وسیعی داریم یعنی وسعت سرزمینی ما ظرفیتی برای ما ایجاد کرده که هم قدرت مانور ما را زیاد کرده قدرت جابجایی مان را زیاد کرده. جمعیت ما، این که ما بزرگیم این که ما یک کشور بزرگی هستیم، هم به لحاظ اقتدار، هم به لحاظ مردم، هم به لحاظ سرزمین، هم به لحاظ جمعیت، هم به لحاظ امکانات، همه چیز. مثلا فرض کنید در اسرائیل دو نیروگاه کار می‌کند شما دو تا نیروگاه را بزنید دیگر تعطیل می‌شود ما مثلا ده‌ها نیروگاه دارد کار می‌کند حالا شما بیا و ۴ تا ۵ نیروگاه را بزن، بالاخره مردم می‌سازند، یعنی منابع ما فراوان است، ظرفیت هایمان فراوان است، به همین خاطر ما تاب آوری مان زیاد است به این‌ها شما اضافه کنید ضریب ایدئولوژیک. در محاسبات راهبردی. پارامتری وجود دارد به نام ضریب ایدئولوژی. یعنی شما تمام توان و قدرتی که دارید وقتی از نظر ایدئولوژیک روحیه و انگیزه و اعتقاد و ایمان و این‌ها بالا باشد این ضریبی می‌خورد. مثلا یک است می‌شود یک و هشت دهم. ما یک ضریب ایدئولوژی داشتیم. تاب آوری ما بالا است. زیرا همان جوانی که پای سکوی موشکی بود و زیر بمباران شلیک می کرد، آن جوانی که شهید می شود، پدر و مادر آن می گویند که این جوان ما از علی اکبر (ع) که بالاتر نبود. امام حسین (ع) برای این علی اکبر (ع) را داده، تحمل می کنند. این پارامترها را ما داریم، آن ها ندارند، آن ها که تمرکزشان در دنیای مادی و زندگی این دنیاست، اعتقادی به بعد از این ندارند، تمام این ها باعث شده که تاب آوری مان بالاترست. او یک سرزمین و امکانات محدودی دارد، در جنگ ۱۲ روزه خبرنگاران شما در صحنه حضور داشتند ، مردم ما زندگی شان را می کردند، مغازه ها بودند و دیدید مردم به سوپر مارکتی هجوم بیاورند مایحتاج تمام شود. اصلا دیدید، یک مورد ما ندیدیم، مردم ما روی زمین بودند و زندگی عادی شان را می کردند، مردم آن ها زیر زمین در پناهگاه بودند. ما در طول روز چند نوبت، با فاصله چند ساعت ما موشک های مان را می زدیم، آن ها فرصت این که از پناهگاه بیایند بیرون باید به پناهگاه برمی گشتند. ما روی زمین بودیم و زندگی مان را می کردیم، آن ها زیرزمین بودند، چه کسی بیشتر طاقت می آورد، آن که زیر زمین و در پناهگاه است یا آن که در روی زمین زندگی می کند.

تنها بخش بسیار کوچکی از ذخایر موشکی مان را استفاده کردیم

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع مقدس افزود: یکی از دستاوردهای دفاع مقدس هشت ساله، ایجاد بازدارندگی اش بود، ما در این چهل سال داشتیم نون دفاع مقدس را می خوردیم، دفاع مقدس برای هشت سال و آخرش نبود، در این چهل سال ادامه داشت، هر قدرتی در دنیا می خواهد تصمیم بگیرد تجاوز یا حمله ای علیه ما انجام دهد، در دفاع مقدس می دید مردم هشت سال مقاومت کردند. مثلا گفتند من رفتم آمریکا، یک جایی را زدم و خراب کردم، مگر من می توانم پا بگذارم در سرزمین ایران، این جور نفر به نفر همه مقابل من متر به متر ایستادند، چکار می خواهند بکند. آن مقاومتی که مردم نشان دادند، خودش بازدارندگی ایجاد کرد که دشمنان ما در محاسبات خودشان آن را وارد کردند، این یکی، دوم این که فرماندهان ما مثل شهید باقری ها، شهید رشیدها، شهید حاجی زاده ها و غیره و غیره این ها که تجارب آن جنگ را داشتند، شهید سلیمانی ها، شروع کردند به طرح ریزی کردن، ما با درسی که از دفاع مقدس گرفته بودیم و اول جنگ تا حدودی غافلگیر شده بودیم. غافلگیری مان در هشت سال دفاع مقدس در سطح تاکتیکی و عملیاتی نبود در سطح راهبردی بود که این چنین جنگی علیه ما شروع می شود، نتوانستیم برآورد کنیم. در جنگ ۱۲ روزه برعکس، ما از نظر راهبردی، آمادگی داشتیم و کارهای مان را کرده بودیم ولی در سطح عملیاتی و تاکتیکی و فناوری که این فناوری استفاده شود و چه و چه شود، در این جا کارهایی کرد که ما غافلگیر شدیم و الا ما از سالیان دور طرح ریزی می کردیم، تهدیدات مان را مرتب رصد می کردیم، چه آمریکا و چه رژیم صهیونیستی، سناریوهای تهدید را، داشتیم. هر سال کتابچه ای داشتیم که سناریو تهدید مشخص بود که احتمالش چیست و دشمن چه می کند، بر اساس آن طرح ریزی می شد، طرح ها بر اساس آن سناریوها می شد و براساس آن ها رزمایش و تمرین می شد، بعد فرماندهان عالی و قرارگاه خاتم، ستاد کل، فرماندهان عالی و ارتش و سپاه می رفتند نظارت می کردند در رده ها که این طرح های شان را ببینند درست اجرا می کنند. بازی جنگ انجام می داند یعنی آن چیزی که قرار است اتفاق بیفتد، در بازی جنگ تعدادی از فرماندهان متخصصین جای دشمن می نشینند و یک عده جای خودی. این ها باهم از امکانات دشمن استفاده می کنند و این خود بازی جنگ مثلا فرض کنید نیروی هوا فضای ما از چندین سال پیش آماده بود و بازی جنگ و می دانستند که کدام پایگاه و کدام هدفش را بزند، چه موشکی بزند و چند تا بزند، دقیق همه این ها را می دانستند. فرمانده قرارگاه خاتم شهید رشید چند رفته بود در نیروی هوافضا نشسته بود که این ها بازی جنگ شان را انجام دادند، بعضی ها می گویند که چرا این ها در خانه های شان بودند، این ها کارشان را انجام داده بودند، این ها سال ها برنامه ریزی های شان و طرح های شان را انجام داده بودند و خیال شان راحت بود. آن کسی که پایگاه و مسئول سکویی که که باید آماده باشد، آماده بود. دشمن وقتی اقدام کرد، در کمتر از یک ساعت آماده بود، اگر می بینید ده دوازده ساعت طول کشیده به تدابیر و تصمیم مسئولین بالا بود. آن ها آماده بودند، منتظر دستور بودند. ما سال های سال زاغه های مان را پر کرده بودیم، تونل های مان را پر کرده و موشک های مان را ساخته بودیم، شهید حاجی زاده، خیلی دوید و زحمت کشید، هم صنایع دفاع و نیروی هوافضا موشک و پهباد می ساخت، در تیراژ خیلی بالا و چندین بار در سنوات گذشته شهید حاجی زاده این را گفته بود در جاهای مختلف که ما تا می توانیم باید تیراژ را بالا ببریم که یک روزی متوجه می شوید چرا؟ آن روز آمد و دیدید که ما خیلی در سطح پایینی از ذخایر و موشک های مان را استفاده کردیم. خیلی از تونل ها و شهرک های موشکی مان پلمب است و درش هنوز باز نشده، هنوز پلمبش باز نشده و خود دشمن می داند، در سوابق جستجو و مطالعه کنید، جاهایی که مقامات رژیم نتانیاهو و رئیس ستادش صحبت می کنند در مقیاس ده هزار و از موشک های ما صحبت می کنند، آن ها می گویند ایران این قدر دارد، شما نگاه کنید این سوالی که کردید در طول این سالیان کار شده، آمادگی بوده، رصد می شده است، دشمن زیر نظر بوده و طرح های ما آماده بوده است. نیروهای مسلح ما آماده بوده و می دانسته در مقابل هر تهدید چه باید کنیم. این از یک طرف در بخش دفاعی و نظامی، از آن طرف بحث مردم و مقاومت کردن و ایجاد بازدارندگی کردن، این ها روی هم موجب می شود که هر دشمنی که علیه ما فکر می کند، در لحظه آخر یعنی چندین بار آمریکا تا دقیقه نود آمده بود جلو که کاری انجام دهد.

بازدارندگی موثری داریم و این بازدارندگی رو به رشد است

سردار زهدی گفت: الان بازدارندگی موثر داریم، البته بازدارندگی یک چیز دائمی نیست، بازدارندگی همیشه باید تقویت، رشد و ادامه یابد، بازدارندگی ایجاد می کنید، باید نگهش دارید، ببینید در چه حوزه هایی باید کار کنید. صرفا بازدارندگی در بحث نظامی نیست، مولفه های قدرت همه را باید تقویت و کار کنیم، هم مولفه های قدرت، آن وقت آن بازدارندگی تداوم پیدا کند. اگر تا چند ماه دیگر که خیال مان راحت که جنگی نمی شود، چون بازدارندگی ما موثرست، ولی برای این که این چند ماه را تبدیل به چند سال کنیم و به دورتر ببریم کارهایی باید انجام دهیم. بخشی از آن کارها همین بخش نظامی است. صنعت دفاعی ما الان حتی آن جاهایی هم که آسیبی دیده بود ترمیم کرده و کار می کند و تولیدش را انجام می دهد، نیروهای ما رده های عمل کننده و سکوهایی از ما اگر زده شده جایگزین کردیم. نیروی انسانی و موشک ها را جایگزین کردیم. در تمام زمینه ها تلاش شبانه روزی، این یک بُعد ست، که بازدارندگی را تداوم می بخشد، اما ابعاد دیگر دارد، در بُعد سیاسی و دیپلماسی باید این کار را انجام دهیم، دیپلماسی هم بخشی از مبارزه است. ما فکر می کنیم بعضی موقع ها وقتی که دیپلماسی می آید یعنی سازش، نه دیپلماسی هم خودش یک مبارزه است. در میدان جنگ و در دیپلماسی و در اقتصاد یک مبارزه ای دارید، در رسانه یک مبارزه، جنگ ترکیبی همه این ها مبارزه دارید و اگر در همه این ها کار کردید و خودت را تقویت کردید و برنامه داشتید و کار کردید این بازدارندگی هم تقویت می شود. اگر در آن بخش ها کم کاری شد و اهمال یا سستی شد این آسیب می بیند و اینکه تا چند ماه آینده به طور قطع حمله ای اتفاق نخواهد افتاد، بستگی به رفتار و عملکرد ما دارد.

رژیم صهیونیستی، ظرفیت و آمادگی آغاز جنگ دیگری را ندارد

او افزود: الان رژیم صهیونیستی ظرفیت و آمادگی شروع جنگ دیگری را ندارد، چون برای خودش جبهه ها و درگیری های فراوان ایجاد کرده و در آن غرق شده، از جمله در غزه، غزه برای او حیثیتی است. غزه ای ها در جنگ ۱۲ روزه ما یک نفس راحتی کشیدند. الان جنگ را شروع کند، غزه را باید رها کند، الان چند روزی هر روز هم تلفاتی می دهد، چه کار کرده، نتیجه ای نگرفته و با این آهنگی که در غزه حرکت می کند، حداقل تا چند ماه دیگر درگیر است. اگر موفق شود تا چند ماه دیگر کار دارد، وسط کار هم نمی تواند رها کند، یعنی یک چیزی است که ما همشهری های آذری ما مثلی دارند که نه می تواند قورتش دهد و نه می تواند بالا آورد. رژیم در غزه چنین حالتی دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع مقدس گفت: رژیم نتانیاهو از وقتی که آمده و این جنگ را شروع کرده و به قول خودش آخرالزمانی در پله پله از این جنگ از نظر سیاسی هزینه کرده است. از نقطه سر به سر رده کرده است. در یک جایی بود که هزینه های سیاسی اش با دستاوردهای نظامی اش یر به یر بود. الان آن نقطه را رد کرده است. یک کشور در یک فضای سیاسی می تواند یک کشور باشد، نیروی هوایی که نمی تواند کشور باشد، اگر می خواهد کشوری این جا باشد و در بین کشورهای دیگر در این منطقه زندگی کند و به قول خودش امنیت داشته باشد و تهدیدات نداشته باشد، این که نمی شود همه را نیش بزند، گاز بگیرد و بعد بگوید من این جا امنیت دارم، اصلا این امکان ندارد. گریزی هم بزنم به محور مقاومت که زنده است، متاسفانه تحت تاثیر جنگ شناختی روانی این جور می کنند که تمام شده است. حزب الله شاید بیشتر از پنجاه درصد تجهیزات و توانش را هنوز دارد، این که من می گویم که خود اسرائیل هم می داند دارد و نمی تواند کاریش کند، از نظر کادرهاش درصد بیشتری از این دارد و در داستان هایی که درگیر شده کادرهای بیشتر جذب شده است.

محور مقاومت زنده و در حال رشد است

سردار زهدی افزود: حزب الله ریشه و تنه است. یک چند تا ساقه اش زده شده است، مثل هرس کردن است. الان نهضت مقاومت در جبهه مقاومت، مثل این هستند که با این زدن ها و بمب و موشک ها، رژیم این ها را هرس کرده و شاخ و برگی از این ها را زده اسـت. آیا درختی که هرس می شود با رشد و پرپشت تر نمی آید بالا؟ حتما می آید بالا. فقط اشاره می کنم که محور مقاومت زنده است. ریشه اش سرجاش است، تنه اش است، چند تا ساقه هاش زده شده و قطعا قوی تر و پر پشت تر از قبل رشد می کند و به راهش ادامه می دهد، پس نتانیاهو در آن جا موفق نبوده و نمی تواند ادعا کند که من حزب الله را تمام کردم. ادعا هم نمی کند چون کسی از او نمی پذیرد. آن جا به موفقیت نرسید. بعد رسید به ایران گفتمسئله ایران را حل و رژیمش را ساقط کنم و توانش را بگیرم. به اصطلاح خودش می گفت سر مار، آمد سراغ ایران، آیا سیستم و سیستم نظامی ما آسیب دید؟ آن مولفه های قدرت ما که داشتیم کدامش آسیب دید، درست است مقداری از آن ها زخمی شده ولی او هم زخم های عمیق تر و بیشتری برداشت و برای ما به علت تاب آوری، زخم ها قابل ترمیم تر است ولی برای او قابل جبران نیست. در این جا دستاوردی نداشت و نتیجه ای نگرفت و نمی تواند بگوید در این جا تهدیدی ندارم و تهدید محور مقاومت را برطرف کردم. یک دانه انصارالله یمن را در آن مانده است. یک چند روزی یک موشکی یا پهبادی می زنند، نتوانسته کاری کند.

او گفت: در تبلیغات روانی آن ها عنوان می کنند که ما در ایران مسلط هستیم، در آسمان تهران مسلط هستیم، همه چیز را زیر نظر داریم، همه آدم ها و تاسیسات را تعقیب می کنیم، هدف داریم و می زنیم، این ها حرف هایی بیخودی است. چرا؟ شما در غزه هستید، در مشت تان است، چرا اسرای تان را پیدا نمی کنید؟ شما با آن فناوری و ماهواره و چیزهایی که می گویید ما داریم و به قول خودتان، جنبیدن هر پشه ای را در نظر دارید، چرا این اسیر خودتان را پیدا نمی کنید؟ این را پیدا کنید، کل غزه را در دست تان گرفتید. همه جا را زدید و صاف کردید، می گویید تونل هایشان را پیدا کردم و فلان کردیم، خوب پیدا کنید. بگویید حماسی ها کادر جنگنده و کادر حماس چند نفر بودید و شما چند نفرشان را الان شهید کردید، چند درصدشان را، بیایید بگویید. خودشان می دانند که بخش عمده و درصد بیشتر حماسی ها هستند، کادرشان. ولی نمی توانند این ها را پیدا کنند.

در جنگ ۱۲ روزه پیروز میدان بودیم

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع مقدس افزود: ما در جنگ ۱۲ روزه پیروز میدان بودیم و همه دنیا این را می دانند. شما هیچ تحلیلگر و رسانه ای را در دنیا پیدا نمی کنید که بگوید اسرائیل پیروز شد. نداریم، همه شان صحبت می کنند که ایران را زدند و فلان کردند، تاسیساتش را زدند و داغونش کردند، آخرش چه؟ می گویند که با مکانیسم ماشه چه بشود. آن جنگ هدفش چیست و با چه هدفی؟ اگر باز هم آمدند یک هسته ای زدند و یا کاری کردند، آخرش چی؟ آخرش به جایی نمی رسند، لذا آن ها هیچ برآوردی از این ندارند که در جنگ ما به هدف شان می رسند و این که هزینه های شان بیشتر از فایده های شان خواهد بود. به این علت معتقدم که جنگ نمی شود.