

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در متن پیام تبریک فوق آمده است:

مبارزات جانانه تیم هندبال کمتر از ۱۷ سال پسران در رقابت‌های قهرمانی آسیا و کسب ۸ پیروزی مداوم و قهرمانی مقتدرانه این رقابت‌ها و به اهتزاز در آمدن پرچم مقدس کشورمان، دل مردم شریف ایران را شاد کرده و موجی از همبستگی، نشاط و افزایش غرور ملی برای ایرانیان عزیز در اقصی نقاط جهان پدید آورد.

بدون تردید این موفقیت بدست نمی‌آمد مگر در سایه الطاف الهی، دعای خیر مردم و مدیریت دلسوزانه و خستگی‌ناپذیر فدراسیون و برنامه‌ریزی مناسب برای این رشته المپیکی و سعی و تلاش کادر فنی و ملی‌پوشان عزیز که نوید آینده‌ای روشن برای آن دارد.

ضمن تبریک قهرمانی ارزشمند آینده سازان هندبال کشورمان در رقابت‌های زیر ۱۷ سال پسران آسیا برای مجموعه پرتلاش فدراسیون و کادر فنی و بازیکنان عزیز در دیگر رقابت‌های پیش رو بخصوص بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و مسابقات قهرمانی جهان آرزوی موفقیت و سربلندی بلندی دارد.

تیم هندبال کمتر از ۱۷ سال ایران امشب با شکست کره‌جنوبی قهرمان نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال آسیا شد.