

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان نخستین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال پسران آسیا در اردن و بعد از قهرمانی تیم ایران کنفدراسیون آسیا اسامی برترین‌های این مسابقات را اعلام کرد. در بین اسامی اعلام شده سه بازیکن تیم هندبال ایران در جمع ۷ بازیکن برتر نخستین دوره این مسابقات قرار گرفتند.

در پایان این دیدار‌ها مهدی احمدی برترین بازیکن پست پخش، امیرحسین نیک اقبال بهترین بازیکن در پست خط زن و محمد کشاورز بهترین بازیکن در پست گوش چپ آسیا معرفی شدند.

بازیکنانی از کره‌جنوبی، بحرین و قطر نیز در جمع برترین‌های آسیا قرار گرفتند.

تیم هندبال ایران امشب با کسب ۸ پیروزی و حتی بدون یک شکست با اقتدار روی سکوی نخست آسیا ایستاد تا هندبال کشورمان پس از ۱۹ سال در بخش پسران بر بام آسیا قرار بگیرد.