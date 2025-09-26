دوچرخه سوار و همکار بازنشسته صداوسیمای اردبیل به یاد شهدای مقاومت و با شعار «انا علی العهد» مسیر شهرهای جنوبی و غربی را رکابزنی و به یاسوج سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد صادقی همکار بازنشسته معاونت صیانت و حفاظت مرکز اردبیل، این سفر زیارتی ـ معنوی را که به قصد گشت تمام ۳۱ استان کشور با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدای مقاومت آغاز کرده است در یاسوج با زیارت مزار «شهید خوشنام» دفاع مقدس در شبکه دنا ادامه می دهد.

سید شهریار گنجی در تجلیل از مقاومت و اراده ستودنی همکار دوچرخه سوار گفت: از ویژگی‌های ارزشمند این اقدام، زنده نگه داشتن عناوین و شعارهایی همچون «تا پای جان برای ایران» «غزه تنها نیست» و یا «تا آخر ایستاده ایم» نقش بسته بر لباس و در کلام این همکار عزیز است که شایسته قدرشناسی است .

آقای صادقی دوچرخه سوار گفت در ادامه مسیر به استان فارس سفر می کند و سپس بخش دیگری از سفرش را از مشهد مقدس به سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داد و در دی‌ماه نیز از اصفهان به سمت کرمان رکاب خواهد زد.