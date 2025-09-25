پخش زنده
فیلم سینمایی آسمان غرب گرامیداشت هفته دفاع مقدس برای ساکنان و گردشگران کیش به نمایش گذاشته میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فیلم سینمایی آسمان غرب، گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور محمد عسگری، نویسنده و کارگردان و حبیبالله والینژاد تهیهکننده اثر در سینما لبخند کیش نمایش داده می شود.
روحالله زمانی، آرمین رحیمیان و راحله لطفی نیز در زمان نمایش فیلم تماشاگران را در سینما لبخند کیش همراهی می کنند.
علاقمندان برای تماشای رایگان فیلم سینمایی آسمان غرب فردا جمعه ۴ مهر ساعت ۱۹ به سینما لبخند کیش مراجعه کنند.