مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی گفت:آذربایجان شرقی نقطه ثقل تجارت و دروازه واردات و صادرات به کشور‌های اروپایی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،معصومه آقاپور مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن در تبریز با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران و استان آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی نقطه ثقل تجارت و دروازه واردات و صادرات به کشور‌های اروپایی است و نقش بسزایی در رونق اقتصاد، تولید و صنعت دارد.

وی با بیان اینکه صنعتگران جهادگران جنگ‌ اقتصادی هستند افزود: علی رغم مشکلات و موانع در حوزه تولید، صنعت و تجارت، دولت در کنار صنعتگران و تولید کنندگان است و در تلاش است که مشکلات و موانع تولید را مرتفع کند و در راستای تداوم‌ ثبات سیاست‌های اقتصادی مصمم است.

رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی گفت:از دولت انتظار داریم با اصلاح رویه‌ها و سیاست‌ها ارزی و پولی و همچنین افزایش اختیارات استان‌ها در حوزه ثبت سفارش مشکلات حوزه صنعت، تولید و صادرات را مرتفع کند.