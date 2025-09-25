پخش زنده
اثر عکاس کیش به دومین جشنواره عکس تهران در چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، اسامی آثار راهیافته دومین جشنواره عکس تهران در دو بخش تک عکس و مجموعه عکس را اعلام کرد.
در این آثار امیر عنایتی از کیش با ارائه آثار در میان زمین و آسمان، حق زندگی و طلای سفید از کیش در بین آثار منتخب قرار گرفت.
اسامی اعضای هیأتهای انتخاب و داوری این بخش در نشست رسانهای دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.
آثار دومین جشنواره عکس تهران روزهای برگزاری چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایی ایرانمال به تماشا گذاشته خواهد شد.
بر اساس فراخوان این بخش دومین دوره جشنواره عکس تهران با رویکردی حرفهای و رقابتی با هدف شناسایی استعدادهای نو، ارتقای جایگاه هنر عکاسی در ایران و حمایت عملی از عکاسان سراسر کشور طراحی شده است.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد خِردمحوری و اندیشهورزی و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.