اثر عکاس کیش به دومین جشنواره عکس تهران در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، اسامی آثار راه‌یافته دومین جشنواره عکس تهران در دو بخش تک عکس و مجموعه عکس را اعلام کرد.

در این آثار امیر عنایتی از کیش با ارائه آثار در میان زمین و آسمان، حق زندگی و طلای سفید از کیش در بین آثار منتخب قرار گرفت.

اسامی اعضای هیأت‌های انتخاب و داوری این بخش در نشست رسانه‌ای دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.

آثار دومین جشنواره عکس تهران روز‌های برگزاری چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایی ایران‌مال به تماشا گذاشته خواهد شد.

بر اساس فراخوان این بخش دومین دوره جشنواره عکس تهران با رویکردی حرفه‌ای و رقابتی با هدف شناسایی استعداد‌های نو، ارتقای جایگاه هنر عکاسی در ایران و حمایت عملی از عکاسان سراسر کشور طراحی شده است.

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد خِردمحوری و اندیشه‌ورزی و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.