معاون فنی و راه روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اعلام کرد: شاخص بهره‌مندی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته به ۸۶.۳ درصد افزایش یافته است و برنامه‌ریزی برای آسفالت‌سازی در ۵۴۲۶ روستای باقیمانده ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی خانقایی، با اعلام خبر ارتقاء شاخص بهره‌مندی روستاهای کشور از راه آسفالته به ۸۶.۳ درصد، از عزم جدی این سازمان برای تکمیل طرح آسفالت‌سازی راه‌های روستایی خبر داد.

به گفته وی، پس از انتقال وظیفه ساخت و نگهداری محورهای روستایی به این سازمان در سال ۱۳۹۸، یک بررسی جامع از وضعیت راه‌های روستایی انجام و هدف‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها در روستاهای بالای ۲۰ خانوار تعیین شد.

خانقایی افزود: در زمان واگذاری این مسئولیت، تنها ۸۱.۷ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور از راه آسفالته برخوردار بودند. اما تا پایان سال گذشته، با بهره‌برداری از ۱۳ هزار و ۶۵۶ کیلومتر راه روستایی جدید، تعداد روستاهای دارای راه مناسب و آسفالته به ۳۴ هزار و ۳۹ روستا از مجموع ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستای کشور افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: برای پوشش کامل روستاهای بالای ۲۰ خانوار، ساخت ۲۲ هزار و ۶۶۹ کیلومتر راه جدید در ۵۴۲۶ روستای باقیمانده در دستور کار قرار دارد. همچنین، در راستای تحقق عدالت اجتماعی، تا پایان سال گذشته همه روستاهای بالای ۱۰۰ خانوار در ۳۷۰ شهرستان کشور به راه آسفالته دسترسی پیدا کرده‌اند و تنها ۴۲۷ روستا به طول ۱۹۸۶ کیلومتر در ۱۱۳ شهرستان باقی مانده است.

معاون فنی و راه روستایی افزود: در بخش روستاهای ۵۰ تا ۹۹ خانوار نیز، همه این روستاها در ۲۶۴ شهرستان کشور از راه آسفالته بهره‌مند شده‌اند و ۱۴۲۵ روستا به طول ۶۶۲۵ کیلومتر در ۲۱۹ شهرستان در انتظار آسفالت هستند. برای سال جاری، ۱۰ استان کمتر توسعه‌یافته در اولویت قرار گرفته‌اند و تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای مدیریت منابع و تسریع در این پروژه‌ها در حال انعقاد است.