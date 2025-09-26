

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیوی بیفوما پس از تساوی مقابل ملوان بندر انزلی در هفته پنجم مسابقات لیگ برتر، اظهار کرد: ما تمام تلاشمان را کردیم که گل بزنیم، اما خوش‌شانس نبودیم و نیاز داریم که در فاز تهاجمی بهتر شویم.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: همه انتظار برد از ما دارند، اما ما اول راه هستیم و بهتر می‌شویم. ناراحتی هواداران عادی است، چون انتظار برد از ما دارند.