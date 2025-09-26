پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: ۱۰۸ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز در ۱۳ مزرعه در کلانشهر اهواز شناسایی و جمعآوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی بیان کرد: فعالیت این مراکز غیرمجاز موجب افزایش بار شبکه و بروز ناپایداری در تامین برق مشترکان میشود.
وی افزود: برخورد با استخراجکنندگان غیرمجاز رمز ارز در دستور کار مستمر شرکت توزیع نیروی برق اهواز قرار دارد و در این زمینه همکاری دستگاههای انتظامی و قضایی نیز موثر بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ادامه داد: از ابتدای شهریورماه تا پایان این ماه نیز ۲۶۷ دستگاه استخراج غیرمجاز در قالب ۲۲ مزرعه در سطح کلانشهر اهواز کشف و ضبط شده است.
فراتی با اشاره به اهمیت گزارشهای مردمی گفت: شهروندان میتوانند با ارسال گزارش به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ در شناسایی مراکز غیرمجاز همکاری کنند که به ازای هر دستگاه ماینر معرفیشده، یک میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان جایزه تعلق خواهد گرفت.
براساس این گزارش ماینرها دستگاههایی هستند که با انجام محاسبات پیچیده، فرایند استخراج ارزهای دیجیتال را انجام میدهند، اما مصرف بالای برق آنها به اندازه چندین وسیله پرمصرف خانگی است.
فعالیت این دستگاهها بدون مجوز رسمی علاوه بر خسارت به تجهیزات شبکه، موجب افت ولتاژ و قطعیهای ناخواسته برق در مناطق مسکونی میشود.